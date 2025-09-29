Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de autora de tráfico de drogas

Três Lagoas – MS, no dia 27 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de uma mulher por tráfico de drogas.

Neste sábado, por volta das 23h45, uma guarnição do GETAM do 2º BPM durante rondas pela avenida Clodoaldo Garcia, quando nas proximidades do Crase Coração de Mãe, realizou a abordagem policial de uma mulher de 31 anos, onde verificaram que a abordada carregava em suas mãos um “tubete” com 11 porções análogas ao crack, dispostas prontas para a mercancia (totalizando 5,2 gramas).

Durante entrevista a abordada confirmou aos militares realizar a venda do entorpecente, bem como os valores praticado, sendo lhe dada voz de prisão e realizado sua apresentação na Delegacia de Polícia, juntamente com a droga apreendida.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais: Youtube e Instagram

Denuncie! O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737ou3919-3738.

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!