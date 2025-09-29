Nioaque divulga novo boletim de arboviroses: chikungunya lidera casos confirmados

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o Boletim Informativo de Arboviroses referente à semana epidemiológica 39. Os dados mostram a situação das três principais doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti: dengue, zika vírus e chikungunya.

Segundo o levantamento, foram 676 notificações para cada uma das doenças. Dentre elas, a chikungunya apresenta o maior número de confirmações, com 237 casos positivos, além de 409 descartados e 30 ainda pendentes de análise.

Já a dengue soma 57 casos confirmados, 589 descartados e 30 em investigação. Quanto ao zika vírus, não houve registros confirmados, apenas 646 descartados e 30 pendentes.

A Secretaria de Saúde reforça que os números demonstram a necessidade de manter os cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor, eliminando recipientes que possam acumular água parada e servirem de criadouro.

👉 O boletim é atualizado semanalmente e pode ser acompanhado no site oficial da Prefeitura: nioaque.ms.gov.br.

⚠️ Prevenção é a melhor forma de combater as arboviroses.