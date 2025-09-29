Policial Civil de Bataguassu participa de capacitação em investigação de homicídios no do Piauí

A escrivã de polícia judiciária Cristiane dos Santos Alves, lotada em Bataguassu, representou a PCMS na 18ª edição do Projeto de Investigação de Homicídios, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). O curso foi realizado entre os dias 22 e 26 de setembro de 2025, na Academia de Polícia Civil do Piauí (ACADEPOL), em Teresina (PI).

A capacitação teve como objetivo fortalecer a atuação policial, com a utilização de modernas técnicas de investigação e análise de dados, reafirmando o compromisso dos governos estadual e federal com a formação continuada e o combate à violência.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS O encontro contou com a participação de policiais civis de todo o país, sendo destinada apenas uma vaga para o Mato Grosso do Sul, preenchida pela agente Cristiane.

Além da experiência obtida no curso, Cristiane já possui uma trajetória marcada pela constante busca por aprimoramento profissional. Graduanda em Direito pela UEMS/Bataguassu, a policial concluiu em julho de 2025 a especialização em Enfrentamento aos Crimes Ambientais e Proteção aos Povos Indígenas (UFGD). Atualmente, é especializanda em Segurança Pública e Fronteiras (UEMS) e também em Polícia Comunitária, Cidadania e Estado Contemporâneo – Novo Paradigma de Atuação Policial e da Proteção à Sociedade (EDAMP/UNIGRAN), com apoio da Promotoria de Justiça de Bataguassu, o que demonstra a constante busca de aprimoramento por parte da Policia Civil.

A escrivã também tem participação ativa em políticas públicas locais, atuando no Conselho Comunitário de Segurança de Bataguassu. Em abril de 2025, foi eleita delegada na 7ª Conferência Municipal das Cidades, conquistando vaga para representar o município na etapa estadual, realizada em junho em Campo Grande. Na ocasião, foi novamente eleita para integrar a delegação de Mato Grosso do Sul na 6ª Conferência Nacional das Cidades, que ocorrerá em março de 2026, em Brasília (DF), com foco em obtenção de aprimoramentos em vários setores, incluindo a Segurança Pública.

A Polícia Civil incentiva e apoia os servidores a obterem mais experiência e conhecimento em prol de uma melhor prestação de atendimento à população.