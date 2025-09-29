Segurança em pauta desta semana entrevista o Delegado-Geral da Polícia Civil

Desafios, conquistas, projetos futuros e o impacto do trabalho do policial civil na sociedade. Esse é o tema do programa Segurança em Pauta dessa semana. Nosso convidado será o Delegado-Geral da polícia civil, Lupércio Degerone Lúcio.

Toda semana a Investigadora Lucilene Souza recebe especialista para entrevistar e falar sobre um tema diferente sobre segurança pública. Delegados, investigadores se unem a advogados, membros de organizações não-governamentais e de órgãos públicos para, de forma simples, tirar dúvidas e levar à população, informação de qualidade.

Não perca o programa Segurança em Pauta, toda segunda às 18h, com horários alternativos quartas 13h, sextas às 7h e domingos às 16h30, canal 7.2 TVALEMS. O Segurança em Pauta também está disponível no youtube.