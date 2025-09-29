WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Entretenimento

Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque

Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”

29/09/2025 09h01
Por: Gabriela Rufino
Reprodução Instagram
Reprodução Instagram

Isabele Dutra Pimenta, 21 anos, deixou o Rio de Janeiro para construir uma vida no interior de Mato Grosso do Sul. Há cerca de um ano e nove meses, ela se mudou para Nioaque com o marido militar e o filho pequeno, sem ter visitado o estado antes. A adaptação tem sido uma jornada de descobertas.

Desde sua chegada, Isabele percebeu algo que não esperava: a receptividade dos moradores. “O costume que eu mais me assustei, mas de forma positiva, é o jeito como os sul-mato-grossenses são calorosos, prestativos com quem é de outro estado. Pelo menos na cidade do interior onde moro, é assim”, comenta.

Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”, afirma como principais qualidades de Nioaque que mais a agradaram.

Ainda assim, nem tudo é adaptação imediata. Isabele admite que sentir falta de elementos do Rio faz parte. “Sinto falta de tomar um Guaracamp bem geladinho na praia”, brinca. Ela conta que fez amizades, sobretudo por meio do meio militar, mas que ainda não conseguiu levar consigo laços de sangue ou amizades antigas.

Como forma de compartilhar suas experiências, Isabele tem usado o TikTok. Em vídeos, ela mostra as diferenças culturais entre o Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Um deles, intitulado “Carioca perdida no interior do Mato Grosso do Sul”, já acumula mais de 84 mil visualizações. Nos comentários, várias pessoas se identificam: “Tamo junto mulher, também sou do Rio, casei com um militar e vim parar aqui em Mato Grosso do Sul” é só um exemplo. Outros dizem “Seja bem-vinda ao nosso MS”.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, e Carlos Roberto Ferreira Lopes - Foto: Carlos Moura/Agência Senado CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Projeto na pauta da CE trata da atuação de entidades como a União Nacional dos Estudantes (UNE) - Foto: Vanessa Galassi/CUT CE analisa nesta terça deveres e garantias de entidades estudantis
Nioaque, MS
Atualizado às 01h04
23°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 23°
23°

Sensação

2.71 km/h

Vento

65%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 4 horas CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 5 horas CE analisa nesta terça deveres e garantias de entidades estudantis
Há 5 horas Plantio de ipês celebra 40 anos do Detran de MS e eterniza histórias de gerações
Há 5 horas Dourados: Policlínica Cone Sul inicia atividades com capacidade para cerca de 6 mil atendimentos por mês
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 6 dias Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
3
Há 6 dias Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
4
Há 6 dias Zé Teixeira apresenta indicações para Alcinópolis, Deodápolis e Rio Brilhante
5
Há 19 horas Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados