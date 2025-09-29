Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque

Isabele Dutra Pimenta, 21 anos, deixou o Rio de Janeiro para construir uma vida no interior de Mato Grosso do Sul. Há cerca de um ano e nove meses, ela se mudou para Nioaque com o marido militar e o filho pequeno, sem ter visitado o estado antes. A adaptação tem sido uma jornada de descobertas.

Desde sua chegada, Isabele percebeu algo que não esperava: a receptividade dos moradores. “O costume que eu mais me assustei, mas de forma positiva, é o jeito como os sul-mato-grossenses são calorosos, prestativos com quem é de outro estado. Pelo menos na cidade do interior onde moro, é assim”, comenta.

Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”, afirma como principais qualidades de Nioaque que mais a agradaram.

Ainda assim, nem tudo é adaptação imediata. Isabele admite que sentir falta de elementos do Rio faz parte. “Sinto falta de tomar um Guaracamp bem geladinho na praia”, brinca. Ela conta que fez amizades, sobretudo por meio do meio militar, mas que ainda não conseguiu levar consigo laços de sangue ou amizades antigas.

Como forma de compartilhar suas experiências, Isabele tem usado o TikTok. Em vídeos, ela mostra as diferenças culturais entre o Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Um deles, intitulado “Carioca perdida no interior do Mato Grosso do Sul”, já acumula mais de 84 mil visualizações. Nos comentários, várias pessoas se identificam: “Tamo junto mulher, também sou do Rio, casei com um militar e vim parar aqui em Mato Grosso do Sul” é só um exemplo. Outros dizem “Seja bem-vinda ao nosso MS”.