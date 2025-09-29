WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Economia

Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural levará serviços a Nioaque

A primeira edição ocorreu no município de Itaquiraí, entre os dias 2 e 4 de setembro, na Câmara de Vereadores. A segunda edição ocorreu em Nova Andradina

29/09/2025 08h24
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

Na próxima semana, entre os dias 30 de setembro e 02 de outubro, o município de Nioaque, receberá o terceiro Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural de 2025 em Mato Grosso do Sul. 

O evento ocorrerá na Câmara Municipal de Nioaque e visa assegurar às mulheres da agricultura familiar, acampadas e assentadas da reforma agrária o acesso aos documentos civis, previdenciários e trabalhistas, de forma gratuita, trazendo autonomia e possibilitando o acesso às políticas públicas. Também se incluem entre os grupos prioritários as mulheres atingidas por barragens, quilombolas, pescadoras artesanais, extrativistas, indígenas e ribeirinhas.

No evento, serão prestados diversos serviços como: emissão de Contratos de Concessão de Uso (CCU), informações sobre títulos definitivos e baixa de cláusulas resolutivas, emissão da Carteira Nacional de Identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), solicitação e emissões de certidões, direcionamentos jurídicos, orientações de saúde básica, entre outros.

Parcerias
Para a realização dos atendimentos, o Incra fez parcerias com várias instituições como: Receita Federal; Ministérios da Saúde e da Pesca e da Aquicultura; Defensorias Públicas da União (DPU) e do Estado (DPE/MS); Secretarias de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp/MS), da Fazenda (Sefaz) e da Saúde. Também participam o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS); Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer); Caixa Econômica Federal (CEF); Prefeitura Municipal de Nova Andradina; Cactvs; Sicredi e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

A primeira edição ocorreu no município de Itaquiraí, entre os dias 2 e 4 de setembro, na Câmara de Vereadores. A segunda edição ocorreu em Nova Andradina, entre os dias 09 e 11 de setembro. Os mutirões são efetuados por meio de Termo de Execução Descentralizada (TED) firmado entre o Incra e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

Serviço
Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural em Nioaque (MS)
Datas: 30 de setembro a 02 de outubro
Horário: a partir das 9h do dia 30 de setembro
Local: Câmara Municipal de Nioaque
Rua Coronel Camisão, 791 Nioaque (MS)

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Mulheres discutem em Brasília igualdade de gênero e democracia
© Tomaz Silva/Agência Brasil Projeto social no Rio oferece aulas de defesa pessoal para mulheres
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Brasil diz que irá monitorar novo ODS 18 para igualdade racial
Nioaque, MS
Atualizado às 01h04
23°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 23°
23°

Sensação

2.71 km/h

Vento

65%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 4 horas CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 5 horas CE analisa nesta terça deveres e garantias de entidades estudantis
Há 5 horas Plantio de ipês celebra 40 anos do Detran de MS e eterniza histórias de gerações
Há 5 horas Dourados: Policlínica Cone Sul inicia atividades com capacidade para cerca de 6 mil atendimentos por mês
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 6 dias Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
3
Há 6 dias Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
4
Há 6 dias Zé Teixeira apresenta indicações para Alcinópolis, Deodápolis e Rio Brilhante
5
Há 4 dias ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados