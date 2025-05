Serviços prestados pela Planurb terão novo endereço a partir de segunda-feira (19)

O atendimento ao público será retomado na segunda-feira, 19, no novo local.

Portanto, a partir da próxima segunda-feira, 19, o cidadão poderá protocolar requerimentos de licenciamento ambiental e de monitoramento ambiental; receber atendimento sobre resíduos sólidos, unidades de conservação e Áreas de Preservação Permanente (APP); tirar dúvidas por meio do plantão técnico; e, formalizar defesas de notificações e denúncias.

A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) informa que, a partir do dia 19 de maio (segunda-feira), os serviços prestados pela Agência na Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho passarão a ser oferecidos na sede desta entidade autárquica, localizada na Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista.

