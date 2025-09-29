Master Chef na Rede Estadual: alunos aprendem gastronomia e sonham com sucesso na carreira profissional

O sonho profissional de um jovem estudante começa na sala de aula. A Rede Estadual de Ensino abriu uma nova possibilidade. Uma carreira de sucesso que pode iniciar na cozinha da escola. Esta é a realidade de 58 estudantes de ensino médio da Escola Estadual Padre Mário Blandino, que fica no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Eles têm 12 aulas por semana de Gastronomia.

Este curso de educação profissional é oferecido pela SED (Secretaria Estadual de Educação) em uma “Cozinha Escola”, implantada na unidade desde abril deste ano. Estrutura moderna e preparada para atender os alunos. O objetivo é abrir as portas para uma carreira que está em plena ascensão.

Os alunos do 1° e 2° ano do Ensino Médio desfrutam de um ambiente preparado para receber aulas teóricas e práticas de gastronomia. Aprendem pratos regionais, nacionais e internacionais. Cada aula tem 50 minutos e os jovens colocam a mão na massa. Os pratos inclusive são avaliados no estilo “Master Chef” pelos professores.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Com 17 anos e muitos sonhos pela frente, Joseph Henrique Silva começou neste ano a frequentar as aulas de Gastronomia. Para ele fazer o curso é o início de uma carreira que pretende seguir. “Quero ser um chefe de cozinha e abrir o meu restaurante. Esta é a minha meta para o futuro. No começo via as aulas como algo novo e interessante para aprender, agora sinto vontade de seguir nesta área”.

Joseph está no 2° ano do ensino médio e conheceu o curso após orientação da supervisora. “Quando tive a opção de escolher o curso profissionalizante, optei pela gastronomia. Já sabia cozinhar, porém fazia mais doce, agora no curso aprendi a fazer pratos do cotidiano, até os mais elaborados. O meu preferido é o macarrão ao molho branco bechamel”.

Joseph Henrique Silva

Giovana Pinheiro

Giovana Pinheiro, de 16 anos, está no 1° ano e antes do curso não tinha nem um contato com a culinária. “Eu aprendi a mexer na cozinha tudo aqui na escola, não sabia fazer praticamente nada antes, porque minha mãe não deixa, tinha medo que eu mexesse com fogo. Agora ajudo ela, inclusive aprendeu alguns pratos comigo”.

Ela tem interesse em construir uma carreira nesta profissão. “Eu gostaria de seguir na área, trabalhar com isto. Sempre conto para as pessoas que faço gastronomia e que é uma oportunidade e tanto. Depois que comecei a estudar, achei tudo muito interessante. Meu prato que mais gosto de fazer é o molho pesto, que vai manjericão, azeite, salsa, pimenta do reino e castanha do Pará”.

Curso de Gastronomia está disponível para alunos do 1° e 2° ano do Ensino Médio

Aprendizagem técnica e prática

O curso de Gastronomia oferecido na Escola Mário Blandino vem com pacote completo. Aulas teóricas e práticas, junto com a devida avaliação bimestral. Elas acontecem de segunda a quinta-feira, tendo em média 12 aulas por semana. Para aproveitar o tempo disponível são feitas duas aulas seguidas. A cozinha toda equipada empolga e leva os alunos para um ambiente profissional.

“Os alunos aprendem a teoria e a técnica relacionada à cozinha e depois vão para aula prática. Primeiro passo é a higienização pessoal. Lavam as mãos, colocam as tocas e avental. Depois vão para produção do dia. Tem toda parte da preparação, organização, com um planejamento definido para as receitas. Por fim a execução e finalização do prato”, explicou o professor de Gastronomia, Fabiano Bonfim Brandão de Souza.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

As avaliações práticas são feitas com toda cerimônia de um programa de TV. “Eles entregam os pratos e (avaliação) funciona como no modelo de Master Chef. Eles até competem entre si para saber o melhor prato, tendo a nota final no bimestre. Neste primeiro ano do curso já conseguimos identificar vários talentos, que desde o início demonstraram aquela sede de conhecimento. Ainda tem os que me surpreenderam ao longo do caminho”, disse o professor.

Fabiano Bonfim conta que sua história na Gastronomia também foi uma surpresa. Ele trabalhava na área de informática e resolveu mudar de profissão. Hoje já tem 9 anos no ramo, inclusive passando pelo Japão, onde trabalhou e fez cursos na área. “Estudei e me empenhei de 12 a 15 horas por dia. Procuro passar aos estudantes esta dedicação e experiência. O ensino na educação estadual é uma realidade diferente, tem a inclusão social e ao longo do caminho conseguimos ver a evolução deles, o lado profissional que desperta”.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Cozinha Escola

Para oferecer uma aula de excelência e qualidade, a Escola Mário Blandino foi a primeira da Rede Estadual a dispor de uma “Cozinha Escola”, que dispõe de uma estrutura preparada para atender os estudantes. O espaço ficou pronto em três meses, no lugar onde funcionava um antigo laboratório. Foi inaugurado em abril deste ano.

Supervisora Roberta da Cunha

“A obra foi muito rápida. Um orgulho ser a primeira escola estadual a ter uma cozinha neste modelo. Percebemos a empolgação dos alunos, que hoje têm acesso a uma estrutura de qualidade para aprender. Um espaço de excelência. A cozinha hoje é a menina dos nossos olhos”, disse Roberta da Cunha, supervisora de qualificação profissional da escola.

Ela lembra que quando o curso foi oferecido gerou uma surpresa para todos, mas logo perceberam a empolgação dos alunos. “Não foi bem recebida no começo, porém ao comunicar os alunos, eles receberam muito bem, foram receptivos. Era falta de conhecimento da área, mas já nos primeiros contatos com os professores, percebemos sua importância e como seria significativo aos estudantes. A Gastronomia é um ganho em todos os aspectos”.

Cozinha Escola no Mário Blandino

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Educação profissional

O curso de Gastronomia está presente em oito escolas estaduais de Campo Grande, atendendo mais de 600 alunos. O objetivo é expandir para outras unidades, se tornando mais uma oportunidade profissional aos estudantes, com qualificação de qualidade em Mato Grosso do Sul.

Já a educação profissional atende 43 mil estudantes da Rede Estadual. Uma evolução que ocorreu de forma significativa nos últimos anos. Em 2023 os cursos estavam disponíveis em 179 unidades escolares. No ano passado (2024) aumentou para 189 e neste ano (2025) estão presentes em 256 escolas.

Essa é mais uma oferta universalizada na Rede Estadual de Ensino, já que está presente nas 79 cidades de Mato Grosso do Sul. Atualmente, cerca de 45% dos estudantes matriculados no Ensino Médio também cursam a Educação Profissional.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende

