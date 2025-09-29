WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Vigilância Sanitária de MS orienta prefeituras para a reforma e ampliação de seus hospitais

As orientações técnicas são para o atendimento de normas e padrões sanitários vigentesA Cvisa (Coordenadoria de Vigilância Sanitária) da SES (Secre...

29/09/2025 06h00
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

As orientações técnicas são para o atendimento de normas e padrões sanitários vigentes

A Cvisa (Coordenadoria de Vigilância Sanitária) da SES (Secretaria de Estado de Saúde) tem viabilizado reuniões técnicas com equipes de prefeituras municipais interessadas na reforma e ampliação de seus hospitais municipais locais.

Conforme a Vigilância, a análise de projetos de engenharia de construção, reforma ou ampliação é crucial para garantir a segurança, a funcionalidade e a qualidade dos ambientes de saúde e de interesse à saúde, minimizando riscos de contaminação e infecções hospitalares. Além disso, garante direitos de intimidade, inclusive da mulher gestante, recém-nascido, criança ou adolescente, e de acessibilidade aos idosos e portadores de necessidades especiais.

Gerente de Apoio aos Municípios, Matheus Pirolo explica que o objetivo é fazer com que a Vigilância Sanitária contribua com o fortalecimento da descentralização e da regionalização da saúde no Estado. Segundo ele "a reforma e a ampliação desses hospitais locais permite que a atenção especializada à saúde fornecida pelo SUS esteja mais próxima de onde mora o cidadão, e as orientações técnicas repassadas às gestões municipais agilizam esse processo de melhoria".

Suporte técnico

A análise do projeto pela Vigilância Sanitária constitui uma etapa preventiva de danos e permite identificar e corrigir falhas no projeto antes da construção ou reforma, evitando problemas futuros, garantindo a saúde pública de qualidade, resguardando direitos individuais, e o bem-estar da população atendida. O trabalho é realizado por meio das gerências: de Apoio aos Municípios, com orientações técnicas repassadas às equipes municipais pela de Engenharia e Análise de Projetos Arquitetônicos em parceria com a de Alimentos em Serviços de Saúde.

Em um dos casos, a prefeita Clarice Ewerling, de Sonora, está trabalhando pela reforma e ampliação do Hospital Rachid Saldanha Derzi, que atende a população de sua cidade, e fez questão de receber pessoalmente as orientações técnicas da Vigilância Sanitária da SES. Segundo a prefeita, "com as orientações técnicas recebidas, foi dado um passo importante para agilizar a reforma e ampliação do hospital de Sonora".

Com a interlocução da Gerência de Apoio aos Municípios da SES, os prefeitos de Bela Vista, Gabriel Boccia, e de Porto Murtinho, Nelson Cintra, também estiveram, em data recente, com suas equipes na sede da Cvisa, recebendo as orientações técnicas da Vigilância Sanitária. Atualmente estão em análise na Coordenadoria projetos arquitetônicos de reforma e ampliação dos hospitais que atendem municípios como Bela Visa, Porto Murtinho e Sonora.

Cvisa atua na orientação e trabalho preventivo junto aos municípios.
Cvisa atua na orientação e trabalho preventivo junto aos municípios.
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Comunicação SES
Fotos: Divulgação

