Deputado Caravina solicita reforma da DERF em Campo Grande

Na sessão plenária desta quarta-feira (14), o deputado Caravina apresentou uma indicação solicitando a reforma do prédio que abriga a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), em Campo Grande. O pedido foi encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

A unidade é considerada estratégica no combate à criminalidade patrimonial no Estado, sendo responsável pela investigação de roubos e furtos de maior complexidade, especialmente aqueles que envolvem valores superiores a vinte salários mínimos. No entanto, o prédio que abriga a DERF apresenta visíveis sinais de deterioração, com desgaste natural da estrutura física que compromete tanto a qualidade do atendimento à população quanto as condições de trabalho dos policiais civis.

Segundo o deputado Caravina, apesar das dificuldades estruturais, os profissionais da unidade continuam atuando com zelo e profissionalismo, desempenhando papel fundamental na manutenção da segurança pública.

A indicação destaca ainda que a reforma traria não apenas melhorias nas condições laborais dos servidores, mas também impacto direto na qualidade do serviço prestado à sociedade. Ao garantir uma estrutura mais adequada, o Estado amplia sua capacidade de resposta e reforça o compromisso com a segurança da população.

Com a solicitação formalizada, a expectativa é que a reforma da unidade seja incluída nas prioridades da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, como forma de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela DERF e à importância da delegacia para a capital e o Estado como um todo.