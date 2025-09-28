WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar prende dois autores de tráfico de drogas em Pedro Gomes

Coxim (MS) –A Polícia Militar prendeu um homem de 23 anos e um jovem de 19 anos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, durante uma oper...

28/09/2025 03h50
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) –A Polícia Militar prendeu um homem de 23 anos e um jovem de 19 anos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, durante uma operação realizada no início da noite deste sábado (27), no município de Pedro Gomes.

A ação teve início após a equipe receber denúncia anônima informando que dois indivíduos estariam vindo de Coxim em direção a Pedro Gomes transportando entorpecentes para comercialização. Com base nas informações, os policiais montaram uma operação nas entradas da cidade com o objetivo de interceptar os suspeitos.

Durante a operação, ao chegarem ao município em um veículo de transporte coletivo, os suspeitos demoraram a desembarcar, o que chamou a atenção da equipe policial. Ao realizar a abordagem no interior do veículo, os militares flagraram os dois tentando ocultar mochilas sob um dos assentos, de onde era possível sentir um forte odor característico de maconha.

Durante a revista pessoal e vistoria nas mochilas, foram encontrados aproximadamente 3,076 kg de substância análoga à maconha, acondicionados em sacolas plásticas.

Questionados sobre a origem do entorpecente, os suspeitos confessaram a propriedade das mochilas e da droga, informando que haviam ido até Coxim para adquiri-la com a intenção de comercializá-la em Pedro Gomes.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com a droga apreendida e dois aparelhos celulares, para as demais providências legais.

