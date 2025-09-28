WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar cumpre mandado de prisão e prende homem em Sonora

COXIM (MS) –A Polícia Militar prendeu um homem de 39 anos com mandado de prisão em aberto na tarde deste sábado (27), durante patrulhamento de roti...

28/09/2025 02h46
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

COXIM (MS) –A Polícia Militar prendeu um homem de 39 anos com mandado de prisão em aberto na tarde deste sábado (27), durante patrulhamento de rotina realizado em Sonora.

A ação ocorreu por volta das 16h, na Avenida Edson Aparecido Fernandes de Campos, quando a equipe policial realizou a abordagem do suspeito. Durante a checagem dos documentos no Sistema SIGO e no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em vigor, com validade até 17 de julho de 2039.

Diante da confirmação, o autor foi conduzido para à Delegacia de Polícia Civil de Sonora, para as providências legais cabíveis.

A atuação demonstra o compromisso da Polícia Militar em garantir a segurança da população e cumprir as determinações da Justiça, retirando das ruas indivíduos procurados e contribuindo para a manutenção da ordem pública.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

