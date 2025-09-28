Polícia Militar recupera motocicleta furtada em área de mata em Coxim

Coxim (MS) –A Polícia Militar recuperou na tarde deste sábado (27) uma motocicleta que havia sido furtada no último dia 21 de setembro, em Coxim.

O veículo foi localizado em meio à vegetação, próximo a um Córrego, na zona rural do município.

A equipe da Força Tática tomou conhecimento do caso após receber informações divulgadas em grupos de WhatsApp. Segundo as mensagens, banhistas que estavam no local avistaram uma motocicleta abandonada no mato, tiraram fotos e compartilharam as imagens, o que possibilitou a rápida ação policial.

Imediatamente, a guarnição se deslocou até o endereço informado e constatou que se tratava de uma Yamaha Factor, cor vermelha, que havia sido furtada dias antes. Diante da situação, os policiais encaminharam o veículo até a Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as medidas legais.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM