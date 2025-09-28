Polícia Militar prende homem por receptação e recupera motocicleta em Rio Verde

COXIM (MS) – A Polícia Militar prendeu um homem de 31 anos na noite de ontem (28/09), e recuperou uma motocicleta com registro de roubo/furto em Rio Verde de MT/MS.

A ação ocorreu durante patrulhamento na Rua Arnaldo Martins da Silva, quando os policiais avistaram uma motocicleta que já era de conhecimento da guarnição por estar com restrição criminal. Diante da suspeita, foi dada ordem de parada ao condutor e realizada abordagem.

O piloto de 31 anos, foi submetido à revista pessoal, não sendo encontrado nenhum material ilícito. Ao ser questionado sobre a procedência do veículo, ele relatou que havia adquirido a motocicleta por R$ 4.000,00 de um indivíduo que indicou aos policiais, afirmando desconhecer a restrição criminal que recaía sobre o veículo.

Diante dos fatos, o autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil local, juntamente com a motocicleta, para as providências legais cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM