Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)

A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro tem como atração um dos clássicos mais antigos do país: Fluminense x Botafogo.

O jogo vai ter a estreia do técnico argentino Luis Zubeldía à frente do Tricolor Carioca. O Glorioso, por sua vez, tenta manter a escrita de não perder para o arquirrival há mais de três anos. De lá para cá, foram nove jogos, com 8 vitórias alvinegras e um empate.

A Rádio Nacional transmite o duelo, a partir das 15h30 , com a narração de Luciana Zogaib, os comentários de Rodrigo Ricardo e a reportagem de Bruno Mendes.

O Fluminense está pelo meio da tabela do Brasileirão com 31 pontos. No meio da semana, em pleno Maracanã, foi eliminado para o Lanús, da Argentina, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Após o fim do jogo, Renato Gaúcho, de forma surpreendente, demitiu-se do cargo de treinador durante a coletiva de imprensa.

A diretoria do Flu agiu rápido e trouxe Zubeldía. O argentino esteve no São Paulo, entre abril de 2024 e junho de 2025, com um currículo de 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. O argentino desembarcou no Rio, lembrando que já trabalhou com o conterrâneo Germán Cano, que vem sendo reserva de Everaldo no comando de ataque.

“Estamos aqui para cumprir os objetivos da equipe. O reencontro com Germán são essas coisas que te dão vida, experiência. É um prazer voltar a comandar ele. Eu fui o treinador quando era reserva no Lanús e nas categorias de base. Isso é o lindo do futebol, que volte a encontrar com gente muito boa”, disse.

Pelo lado botafoguense, a luta é para chegar ao G-4 e classificar-se diretamente para a fase de grupos da Libertadores do próximo ano. O Glorioso soma 40 pontos e empatou por 1x1, no meio da semana, contra o Grêmio, jogando em Porto Alegre.

O técnico italiano Davide Ancelotti tem uma série de desfalques. Kaio Pantaleão e Alexander Barbosa estão suspensos. Em compensação, terá os retornos de Marçal, Santiago Rodríguez e Chris Ramos, que cumpriram suspensão. Já Alex Telles, Allan, Savarino, Joaquín Correa e Mastriani são dúvidas.

O árbitro responsável pelo clássico será Ramon Abatti Abel (SC). Já o VAR ficará a cargo do gaúcho Daniel Nobre Bins.