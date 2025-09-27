WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Política

Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos

Boulos diz que o partido e o Brasil não aceitarão intimidação

27/09/2025 15h45
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

A presidenta nacional do PSOL, Paula Coradi (foto), teve o visto de entrada nos Estados Unidos retirado pelo governo de Donald Trump. Segundo Coradi, a ação ocorreu após a sua participação no Congresso dos Socialistas Democratas da América, em agosto.

“O governo de Donald Trump ataca a atuação do PSOL através da retirada do meu visto de entrada nos EUA. Estive lá mês passado no Congresso dos @demsocialists para prestar solidariedade contra o avanço do autoritarismo da extrema-direita no país e denunciar o tarifaço aplicado por Trump contra o Brasil”, disse Coradi nas redes sociais.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que o partido e o Brasil não aceitarão intimidação. “Os EUA terem cassado o visto da nossa presidenta Paula Coradi [isso] só mostra que estamos do lado certo, do lado do interesse dos brasileiros frente aos ataques de Trump”, disse.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil foi procurada, mas ainda não se manifestou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© José Cruz/Agência Brasil Haddad: atrelar votação da isenção do IR à da anistia é loucura
© Lula Marques/ Agência Brasil Delegado Freitas vai relatar processo contra Eduardo Bolsonaro
© Lula Marques/ Agência Braasil. "Careca do INSS" promete entregar à PF documentos que provam inocência
Nioaque, MS
Atualizado às 01h04
23°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 23°
23°

Sensação

2.71 km/h

Vento

65%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 4 horas CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 5 horas CE analisa nesta terça deveres e garantias de entidades estudantis
Há 5 horas Plantio de ipês celebra 40 anos do Detran de MS e eterniza histórias de gerações
Há 5 horas Dourados: Policlínica Cone Sul inicia atividades com capacidade para cerca de 6 mil atendimentos por mês
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 6 dias Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
3
Há 6 dias Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
4
Há 6 dias Zé Teixeira apresenta indicações para Alcinópolis, Deodápolis e Rio Brilhante
5
Há 19 horas Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados