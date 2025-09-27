Caravina prestigia abertura do Rodeio de Camapuã nos 77 anos do município

Na noite de sexta-feira (26), o deputado estadual Caravina esteve em Camapuã para prestigiar a abertura do Rodeio de Camapuã, evento que marca as comemorações dos 77 anos do município. A festa reúne esporte, cultura e tradição, reafirmando a identidade da cidade como um dos grandes polos do rodeio sul-mato-grossense.

Caravina destacou a importância da celebração para a valorização da história local e para o fortalecimento da economia regional. “O rodeio faz parte da cultura e da tradição de Camapuã. Estar aqui, no aniversário de 77 anos da cidade, é motivo de alegria e também de reconhecimento à força do seu povo, que mantém vivas essas raízes”, afirmou.

Durante o evento, o deputado foi recebido pelo prefeito Manoel Neri, lideranças políticas e a comunidade, em um momento de celebração coletiva que reafirma o espírito de união e pertencimento do município.

Para Caravina, momentos como esse reforçam a importância de estar presente junto às cidades, valorizando suas tradições e incentivando o desenvolvimento cultural. “Camapuã tem uma história marcada pela garra de sua gente, e o rodeio é uma das maiores expressões dessa identidade”, concluiu.