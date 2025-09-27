Encontro em Batayporã aponta caminhos para expansão da produção de leite

(67) 99142-9066
A 2ª Comitiva Leite Ativo esteve nesta última sexta-feira (26/9), em Batayporã, reunindo produtores, técnicos e lideranças políticas em torno de um debate sobre os rumos da cadeia leiteira no município. A proposta da comitiva é clara: sair do gabinete e ir até as propriedades, ouvir as necessidades de quem vive da produção de leite e construir, junto ao governo do Estado, soluções que garantam crescimento e sustentabilidade ao setor.
“Mais leite na mesa do sul-mato-grossense. Hoje, a Comitiva Leite Ativo está aqui em Batayporã, em uma reunião importante com a classe política, o prefeito Germino, a Câmara de Vereadores, produtores, entidades, a Semadesc e a Graer. Todos juntos, buscando prosperidade para o produtor, apresentando caminhos para que possamos entregar uma vida melhor no campo. A Frente Parlamentar do Leite tem feito esse trabalho”, afirmou o deputado Renato Câmara, vice-presidente da Assembleia Legislativa e presidente da Frente Parlamentar do Leite.
Da parte do município, Germino Roz ressaltou que o encontro trouxe não apenas discussões técnicas, mas também propostas práticas. Para ele, garantir acompanhamento especializado, crédito e investimentos que melhorem a genética do rebanho é essencial para ampliar a produtividade. O prefeito agradeceu a condução de Renato Câmara e avaliou que a aproximação entre poder público e produtores abriu caminho para avanços reais.
O cenário de baixa produtividade e de indústrias operando abaixo da capacidade foi lembrado por Orlando Camy, coordenador de pecuária da Semadesc. Ele frisou que o Pró-Leite, aliado ao trabalho da comitiva, tem o papel de apresentar alternativas que aumentem a eficiência e tragam sustentabilidade à atividade.
Do lado da indústria, Abraão Beluzi, presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínio de MS, pontuou que a mobilização leva ao campo conhecimento sobre assistência técnica, linhas de crédito e programas de incentivo já disponíveis. Esse conjunto, segundo ele, melhora a qualidade do leite, fixa o produtor no campo com renda justa e fortalece toda a cadeia, beneficiando também o setor industrial.
O secretário municipal de Agricultura, Renan Bom, avaliou que o desafio atualmente é tornar a cadeia leiteira atrativa para os jovens. Segundo ele, uma rentabilidade maior é o caminho para que as próximas gerações permaneçam no campo, dando continuidade ao trabalho das famílias.
O olhar estratégico veio de Éder Oliveira, presidente da Associação Estadual do Leite e coordenador da Câmara Setorial. Para ele, a relevância da comitiva está em unir Prefeitura, associações, governo e Assembleia em torno de diagnósticos que mapeiem gargalos, da assistência técnica ao crédito, e os transformem em soluções para o setor.
O encontro ainda contou com a participação do vice-prefeito Cacildo Paião, vereadores representando a Câmara Municipal de Batayporã e outras lideranças regionais, consolidando a pluralidade de vozes no debate.
A meta do Pró-Leite é ousada: em seis anos, ampliar em 4 milhões de litros a produção anual em Mato Grosso do Sul, com incremento de qualidade e renda para os produtores.
Renato Câmara é o deputado mais atuante pelo agro de Mato Grosso do Sul, reconhecido por seu trabalho em defesa do leite, da avicultura, da suinocultura, da regularização fundiária, do meio ambiente, dos recursos hídricos, dos rios, dos agentes comunitários de saúde e dos idosos.
