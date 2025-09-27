Encontro em Batayporã aponta caminhos para expansão da produção de leite

A 2ª Comitiva Leite Ativo esteve nesta última sexta-feira (26/9), em Batayporã, reunindo produtores, técnicos e lideranças políticas em torno de um debate sobre os rumos da cadeia leiteira no município. A proposta da comitiva é clara: sair do gabinete e ir até as propriedades, ouvir as necessidades de quem vive da produção de leite e construir, junto ao governo do Estado, soluções que garantam crescimento e sustentabilidade ao setor.

“Mais leite na mesa do sul-mato-grossense. Hoje, a Comitiva Leite Ativo está aqui em Batayporã, em uma reunião importante com a classe política, o prefeito Germino, a Câmara de Vereadores, produtores, entidades, a Semadesc e a Graer. Todos juntos, buscando prosperidade para o produtor, apresentando caminhos para que possamos entregar uma vida melhor no campo. A Frente Parlamentar do Leite tem feito esse trabalho”, afirmou o deputado Renato Câmara, vice-presidente da Assembleia Legislativa e presidente da Frente Parlamentar do Leite.

Da parte do município, Germino Roz ressaltou que o encontro trouxe não apenas discussões técnicas, mas também propostas práticas. Para ele, garantir acompanhamento especializado, crédito e investimentos que melhorem a genética do rebanho é essencial para ampliar a produtividade. O prefeito agradeceu a condução de Renato Câmara e avaliou que a aproximação entre poder público e produtores abriu caminho para avanços reais.

O cenário de baixa produtividade e de indústrias operando abaixo da capacidade foi lembrado por Orlando Camy, coordenador de pecuária da Semadesc. Ele frisou que o Pró-Leite, aliado ao trabalho da comitiva, tem o papel de apresentar alternativas que aumentem a eficiência e tragam sustentabilidade à atividade.

Do lado da indústria, Abraão Beluzi, presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínio de MS, pontuou que a mobilização leva ao campo conhecimento sobre assistência técnica, linhas de crédito e programas de incentivo já disponíveis. Esse conjunto, segundo ele, melhora a qualidade do leite, fixa o produtor no campo com renda justa e fortalece toda a cadeia, beneficiando também o setor industrial.

