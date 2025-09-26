Polícia Militar em parceria com a Prefeitura realizam lançamento oficial do PROERD em Coxim

Coxim (MS) – A Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura Municipal, realizou ontem (25/09), o lançamento oficial do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) em Coxim. O evento aconteceu na Escola Municipal Willian Tavares e marcou o início das atividades do programa no município em 2025.

A solenidade contou com a presença do prefeito Edilson Magro, do vice-prefeito Flávio Dias, do presidente da Câmara Municipal Luis Eduardo, da secretária de Educação Marly Nogueira, do secretário de Desenvolvimento Sustentável Saimon Cândido, além da diretora, coordenadora, professoras e alunos da unidade escolar.

Durante a aula inaugural, os estudantes do 5º ano A da escola participaram de uma apresentação sobre os objetivos do PROERD, recebendo orientações sobre prevenção ao uso de drogas e combate à violência. Neste ano, o programa atenderá todos os alunos do 5º ano das escolas municipais e estaduais de Coxim.

O Sargento PM Célio, instrutor responsável pelo PROERD no município, conduzirá as atividades junto às turmas.

Em seu discurso, o prefeito Edilson Magro destacou a relevância da iniciativa:

“O PROERD é um programa fundamental para orientar nossas crianças, fortalecer valores e contribuir para a formação de cidadãos conscientes. A parceria entre a Polícia Militar e o município reforça o compromisso com a educação e a segurança.”

O lançamento do PROERD em Coxim simboliza a união de esforços entre poder público e forças de segurança, reafirmando a importância da prevenção como ferramenta essencial para a construção de uma sociedade mais saudável e segura.

