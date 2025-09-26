Memória e reconhecimento: Polícia Civil inaugura Galeria dos Delegados em Costa Rica

(67) 99142-9066
Em uma solenidade marcante e histórica, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul inaugurou nesta quinta-feira (25) a Galeria Fotográfica dos Delegados na Delegacia de Costa Rica. Durante a cerimônia, foram homenageados 25 profissionais que exerceram suas funções na unidade policial ao longo das últimas décadas.
O evento foi realizado em parceria com o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores de Costa Rica, reunindo autoridades locais, representantes de instituições, familiares dos homenageados e a comunidade.
Durante a cerimônia, o delegado titular da unidade, Jhonny Garcia Trindade Monteiro, destacou que a iniciativa valoriza a memória institucional e reforça a importância do reconhecimento histórico. “Esta galeria simboliza respeito e gratidão a todos que passaram por esta delegacia. É também uma forma de preservar a nossa história e a identidade local”, afirmou.
Entre os homenageados, o delegado aposentado e atual prefeito do município, Cleverson Alves dos Santos, relembrou de sua trajetória à frente da Delegacia de Costa Rica. “Costa Rica é uma cidade que me abraçou. A galeria mostra o legado de cada delegado que passou por aqui. Trata-se de um resgate histórico valioso, tanto para a comunidade quanto para as famílias daqueles que já não estão entre nós”, destacou.
Também participaram da solenidade, o Delegado Jairo Carlos Mendes, representando o Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio, além do Delegado Regional de Paranaíba, Lúcio Fátima da Silva Barros, e do Diretor do Departamento de Polícia Especializada, Ivan Barreira.
Para o Diretor do Departamento de Polícia Especializada, Delegado Ivan Barreira, que atuou no município de 1992 a 1995, o momento foi marcado por gratidão e reconhecimento pela trajetória de dedicação e compromisso com a segurança pública. Ao relembrar os anos de trabalho na instituição, o homenageado ressaltou o valor do trabalho em equipe e da união entre os colegas, “elementos essenciais para oferecer um serviço de qualidade à sociedade costa-riquense”.
Já o Delegado Jairo Mendes, Diretor do Departamento do Interior salientou a importância da galeria, que enaltece a história da Polícia Civil no município de Costa Rica.
Segue abaixo o nome de todos os homenageados e os respectivos anos em que prestaram serviço em referida unidade policial:
Delegados Nomeados
• Tácito Teixeira Machado (1965–1972)
• Roque Ferreira Dutra – Tote Barreto (1972–1975)
• Abel Edwiges de Castro Paula (1981–1983)
• Filogônio Silvério Pereira (1983–1984)
• Armando José Strazzi (1984)
• João Carlos Petinelli – substituto (1985–1986)
Delegados Concursados
• Jesus José de Souza (1985–1986)
• Odair Silva (1986)
• Vicente Gonçalves dos Santos (1986–1992)
• Ivan Barreira (1992–1995)
• João Carlos Dutra (1995–1996)
• Cíntia Rogéria Rodrigues Tayar (1997)
• Rilton Alexandre Araújo (1997–1998)
• Lúcio Fátima da Silva Barros (2000–2008)
• Arivaldo Teixeira (2008–2010)
• Cleverson Alves dos Santos (2010–2016 / 2019–2020)
• Hoffman D’Ávila Cândido e Sousa (2014)
• Alexandro Mendes de Araújo (2015–2020)
• Gustavo Mendes Silva (2020–2021)
• Caique Ducatti (2021–2023)
• Jhonny Garcia Trindade Monteiro (2022–atual)
Escrivão Dedicado
Todos os presentes fizeram questão de homenagear também o Escrivão de Polícia Judiciária, Waldir Marcondes Gomes, responsável por idealizar e organizar o tributo. Tendo como sua primeira lotação a Delegacia de Costa Rica, em 1991, em 2013 ele se aposentou, mas continuou trabalhando até os dias atuais, cumprindo rigorosamente sua missão de servir e proteger.
A sensibilidade e o empenho do servidor foram destacados como fundamentais para preservar a memória institucional e fortalecer os laços entre as gerações de profissionais da segurança. O momento foi celebrado como um símbolo do esforço coletivo e da responsabilidade compartilhada por todos que atuam em prol da comunidade.
Novas salas de atendimento à população
Durante a cerimônia, a Delegacia de Polícia de Costa Rica também inaugurou as Salas Individuais de Atendimento para lavratura de Boletins de Ocorrência. O espaço foi planejado para oferecer mais privacidade, acolhimento e agilidade no registro de ocorrências, garantindo um atendimento humanizado e eficiente à população.
De acordo com o delegado-geral, Lupérsio Degerone Lucio, a iniciativa integra os investimentos na modernização da estrutura policial e reforça o compromisso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em proporcionar um serviço de excelência à comunidade.
