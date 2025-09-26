Memória e reconhecimento: Polícia Civil inaugura Galeria dos Delegados em Costa Rica

Em uma solenidade marcante e histórica, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul inaugurou nesta quinta-feira (25) a Galeria Fotográfica dos Delegados na Delegacia de Costa Rica. Durante a cerimônia, foram homenageados 25 profissionais que exerceram suas funções na unidade policial ao longo das últimas décadas.

O evento foi realizado em parceria com o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores de Costa Rica, reunindo autoridades locais, representantes de instituições, familiares dos homenageados e a comunidade.

Durante a cerimônia, o delegado titular da unidade, Jhonny Garcia Trindade Monteiro, destacou que a iniciativa valoriza a memória institucional e reforça a importância do reconhecimento histórico. “Esta galeria simboliza respeito e gratidão a todos que passaram por esta delegacia. É também uma forma de preservar a nossa história e a identidade local”, afirmou.

Entre os homenageados, o delegado aposentado e atual prefeito do município, Cleverson Alves dos Santos, relembrou de sua trajetória à frente da Delegacia de Costa Rica. “Costa Rica é uma cidade que me abraçou. A galeria mostra o legado de cada delegado que passou por aqui. Trata-se de um resgate histórico valioso, tanto para a comunidade quanto para as famílias daqueles que já não estão entre nós”, destacou.

Também participaram da solenidade, o Delegado Jairo Carlos Mendes, representando o Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio, além do Delegado Regional de Paranaíba, Lúcio Fátima da Silva Barros, e do Diretor do Departamento de Polícia Especializada, Ivan Barreira.

Para o Diretor do Departamento de Polícia Especializada, Delegado Ivan Barreira, que atuou no município de 1992 a 1995, o momento foi marcado por gratidão e reconhecimento pela trajetória de dedicação e compromisso com a segurança pública. Ao relembrar os anos de trabalho na instituição, o homenageado ressaltou o valor do trabalho em equipe e da união entre os colegas, “elementos essenciais para oferecer um serviço de qualidade à sociedade costa-riquense”.

Já o Delegado Jairo Mendes, Diretor do Departamento do Interior salientou a importância da galeria, que enaltece a história da Polícia Civil no município de Costa Rica.

Segue abaixo o nome de todos os homenageados e os respectivos anos em que prestaram serviço em referida unidade policial:

Delegados Nomeados

• Tácito Teixeira Machado (1965–1972)

• Roque Ferreira Dutra – Tote Barreto (1972–1975)

• Abel Edwiges de Castro Paula (1981–1983)

• Filogônio Silvério Pereira (1983–1984)

• Armando José Strazzi (1984)

• João Carlos Petinelli – substituto (1985–1986)

Delegados Concursados

• Jesus José de Souza (1985–1986)

• Odair Silva (1986)

• Vicente Gonçalves dos Santos (1986–1992)

• Ivan Barreira (1992–1995)

• João Carlos Dutra (1995–1996)

• Cíntia Rogéria Rodrigues Tayar (1997)

• Rilton Alexandre Araújo (1997–1998)

• Lúcio Fátima da Silva Barros (2000–2008)

• Arivaldo Teixeira (2008–2010)

• Cleverson Alves dos Santos (2010–2016 / 2019–2020)

• Hoffman D’Ávila Cândido e Sousa (2014)

• Alexandro Mendes de Araújo (2015–2020)

• Gustavo Mendes Silva (2020–2021)

• Caique Ducatti (2021–2023)

• Jhonny Garcia Trindade Monteiro (2022–atual)

Escrivão Dedicado

Todos os presentes fizeram questão de homenagear também o Escrivão de Polícia Judiciária, Waldir Marcondes Gomes, responsável por idealizar e organizar o tributo. Tendo como sua primeira lotação a Delegacia de Costa Rica, em 1991, em 2013 ele se aposentou, mas continuou trabalhando até os dias atuais, cumprindo rigorosamente sua missão de servir e proteger.

A sensibilidade e o empenho do servidor foram destacados como fundamentais para preservar a memória institucional e fortalecer os laços entre as gerações de profissionais da segurança. O momento foi celebrado como um símbolo do esforço coletivo e da responsabilidade compartilhada por todos que atuam em prol da comunidade.

Novas salas de atendimento à população

Durante a cerimônia, a Delegacia de Polícia de Costa Rica também inaugurou as Salas Individuais de Atendimento para lavratura de Boletins de Ocorrência. O espaço foi planejado para oferecer mais privacidade, acolhimento e agilidade no registro de ocorrências, garantindo um atendimento humanizado e eficiente à população.

De acordo com o delegado-geral, Lupérsio Degerone Lucio, a iniciativa integra os investimentos na modernização da estrutura policial e reforça o compromisso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em proporcionar um serviço de excelência à comunidade.