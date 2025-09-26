WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Memória e reconhecimento: Polícia Civil inaugura Galeria dos Delegados em Costa Rica

Em uma solenidade marcante e histórica, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul inaugurou nesta quinta-feira (25) a Galeria Fotográfica dos Delegados...

26/09/2025 20h12
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Em uma solenidade marcante e histórica, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul inaugurou nesta quinta-feira (25) a Galeria Fotográfica dos Delegados na Delegacia de Costa Rica. Durante a cerimônia, foram homenageados 25 profissionais que exerceram suas funções na unidade policial ao longo das últimas décadas.

O evento foi realizado em parceria com o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores de Costa Rica, reunindo autoridades locais, representantes de instituições, familiares dos homenageados e a comunidade.
Durante a cerimônia, o delegado titular da unidade, Jhonny Garcia Trindade Monteiro, destacou que a iniciativa valoriza a memória institucional e reforça a importância do reconhecimento histórico. “Esta galeria simboliza respeito e gratidão a todos que passaram por esta delegacia. É também uma forma de preservar a nossa história e a identidade local”, afirmou.

Entre os homenageados, o delegado aposentado e atual prefeito do município, Cleverson Alves dos Santos, relembrou de sua trajetória à frente da Delegacia de Costa Rica. “Costa Rica é uma cidade que me abraçou. A galeria mostra o legado de cada delegado que passou por aqui. Trata-se de um resgate histórico valioso, tanto para a comunidade quanto para as famílias daqueles que já não estão entre nós”, destacou.
Também participaram da solenidade, o Delegado Jairo Carlos Mendes, representando o Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio, além do Delegado Regional de Paranaíba, Lúcio Fátima da Silva Barros, e do Diretor do Departamento de Polícia Especializada, Ivan Barreira.

Para o Diretor do Departamento de Polícia Especializada, Delegado Ivan Barreira, que atuou no município de 1992 a 1995, o momento foi marcado por gratidão e reconhecimento pela trajetória de dedicação e compromisso com a segurança pública. Ao relembrar os anos de trabalho na instituição, o homenageado ressaltou o valor do trabalho em equipe e da união entre os colegas, “elementos essenciais para oferecer um serviço de qualidade à sociedade costa-riquense”.
Já o Delegado Jairo Mendes, Diretor do Departamento do Interior salientou a importância da galeria, que enaltece a história da Polícia Civil no município de Costa Rica.

Segue abaixo o nome de todos os homenageados e os respectivos anos em que prestaram serviço em referida unidade policial:

Delegados Nomeados
• Tácito Teixeira Machado (1965–1972)
• Roque Ferreira Dutra – Tote Barreto (1972–1975)
• Abel Edwiges de Castro Paula (1981–1983)
• Filogônio Silvério Pereira (1983–1984)
• Armando José Strazzi (1984)
• João Carlos Petinelli – substituto (1985–1986)

Delegados Concursados
• Jesus José de Souza (1985–1986)
• Odair Silva (1986)
• Vicente Gonçalves dos Santos (1986–1992)
• Ivan Barreira (1992–1995)
• João Carlos Dutra (1995–1996)
• Cíntia Rogéria Rodrigues Tayar (1997)
• Rilton Alexandre Araújo (1997–1998)
• Lúcio Fátima da Silva Barros (2000–2008)
• Arivaldo Teixeira (2008–2010)
• Cleverson Alves dos Santos (2010–2016 / 2019–2020)
• Hoffman D’Ávila Cândido e Sousa (2014)
• Alexandro Mendes de Araújo (2015–2020)
• Gustavo Mendes Silva (2020–2021)
• Caique Ducatti (2021–2023)
• Jhonny Garcia Trindade Monteiro (2022–atual)

Escrivão Dedicado
Todos os presentes fizeram questão de homenagear também o Escrivão de Polícia Judiciária, Waldir Marcondes Gomes, responsável por idealizar e organizar o tributo. Tendo como sua primeira lotação a Delegacia de Costa Rica, em 1991, em 2013 ele se aposentou, mas continuou trabalhando até os dias atuais, cumprindo rigorosamente sua missão de servir e proteger.

A sensibilidade e o empenho do servidor foram destacados como fundamentais para preservar a memória institucional e fortalecer os laços entre as gerações de profissionais da segurança. O momento foi celebrado como um símbolo do esforço coletivo e da responsabilidade compartilhada por todos que atuam em prol da comunidade.

Novas salas de atendimento à população
Durante a cerimônia, a Delegacia de Polícia de Costa Rica também inaugurou as Salas Individuais de Atendimento para lavratura de Boletins de Ocorrência. O espaço foi planejado para oferecer mais privacidade, acolhimento e agilidade no registro de ocorrências, garantindo um atendimento humanizado e eficiente à população.

De acordo com o delegado-geral, Lupérsio Degerone Lucio, a iniciativa integra os investimentos na modernização da estrutura policial e reforça o compromisso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em proporcionar um serviço de excelência à comunidade.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zé Teixeira reforça compromisso e atende demandas de Ivinhema
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foragido da Justiça é capturado pela Polícia Civil em Corumbá
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende adolescente com mandado de prisão em Coxim
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
29°
Tempo limpo Máxima: 36° - Mínima: 20°
28°

Sensação

2.56 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 7 minutos Memória e reconhecimento: Polícia Civil inaugura Galeria dos Delegados em Costa Rica
Há 7 minutos Zé Teixeira reforça compromisso e atende demandas de Ivinhema
Há 7 minutos Foragido da Justiça é capturado pela Polícia Civil em Corumbá
Há 1 hora Polícia Militar apreende adolescente com mandado de prisão em Coxim
Há 1 hora Polícia Civil palestra sobre enfrentamento à violência contra mulher em Universidade de Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 6 dias Zeca pede obras urgentes de recapeamento e acostamento nas rodovias MS-295 e MS-156
4
Há 7 dias Brasil diz que irá monitorar novo ODS 18 para igualdade racial
5
Há 7 dias UTI do Hospital Regional de Ponta Porã recebe certificado internacional de excelência
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados