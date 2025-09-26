WhatsApp

Legislativo - MS

Zé Teixeira reforça compromisso e atende demandas de Ivinhema

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, demonstrou mais uma vez seu olhar atento ...

26/09/2025 20h12
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, demonstrou mais uma vez seu olhar atento às necessidades da população de Ivinhema ao apresentar duas indicações durante as sessões parlamentares desta semana. As propostas refletem a conexão direta do parlamentar com as demandas locais e o diálogo constante com lideranças municipais.

A primeira indicação solicita à Superintendência Regional do INSS a designação de um perito médico para atuar em Ivinhema. A medida atende a um pedido conjunto dos vereadores da Câmara Municipal, que alertam para a dificuldade enfrentada pelos segurados que precisam se deslocar a outros municípios para realizar perícias médicas.

Segundo o deputado, a presença de um profissional na cidade traria mais agilidade e acessibilidade aos serviços previdenciários, além de garantir dignidade aos cidadãos que dependem desses atendimentos.

“Essa é uma demanda legítima e urgente. A ausência de um perito médico tem gerado transtornos e custos extras para a população. Nosso papel é interceder para que o INSS viabilize esse atendimento, mesmo que em regime de escala”, destacou Zé Teixeira.

Já a segunda indicação, encaminhada aos deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul, busca recursos para a instalação de um novo parque infantil na Vila Cristina. A proposta foi apresentada pela vereadora Ivonete Mendonça e reforçada pelo deputado, que reconhece a importância de espaços seguros para o lazer das crianças e a convivência comunitária.

“O parquinho atual está em condições precárias, o que preocupa os pais. Um novo espaço vai além do lazer: promove integração, fortalece vínculos e oferece às crianças a oportunidade de viver a infância com mais qualidade”, afirmou o parlamentar.

