Polícia Militar apreende adolescente com mandado de prisão em Coxim

Coxim (MS): A Polícia Militar apreendeu uma adolescente de 16 anos na manhã desta sexta-feira (26) durante patrulhamento de rotina da equipe do PROMUSE (Programa Mulher Segura) em Coxim (MS).

As Policiais Militares realizavam fiscalização de medidas protetivas de urgência quando avistaram a jovem nas imediações da Avenida Mato Grosso, no Bairro Senhor Divino. Já havia informação prévia de que a adolescente possuía um mandado de busca e apreensão em aberto.

Para garantir a segurança da ação, foi solicitado apoio da Rádio Patrulha, já que no local estavam presentes outras pessoas. Após abordagem, os policiais confirmaram no sistema que o mandado estava ativo.

A adolescente foi informada da decisão judicial e foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Coxim.

Assessoria de Comunicação social – 5º BPM