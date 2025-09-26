Polícia Civil palestra sobre enfrentamento à violência contra mulher em Universidade de Dourados

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados, representada pela Delegada Gabriela Vanoni, na tarde desta quinta-feira (25), participou de uma roda de conversa promovida pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. O encontro reuniu autoridades e profissionais de diferentes áreas, entre eles professores universitários, advogadas, policiais militares, guarda municipal representantes de órgãos de assistência social, psicólogos, além de estudantes do último ano da Faculdade de Direito da UFGD. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na roda de conversa, foi tratada a violência contra a mulher em suas mais diversas formas, abrangendo desde a dificuldade de acesso à educação e a serviços básicos até as violências previstas na Lei Maria da Penha, como a violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. O debate foi enriquecido pela troca de experiências entre estudantes e profissionais, que puderam refletir sobre os desafios teóricos e práticos enfrentados no município.

Também foram discutidas as peculiaridades locais de Dourados, cidade situada em área de fronteira e marcada pela presença de povos indígenas e imigrantes. Essas características tornam o enfrentamento ainda mais desafiador, exigindo ações interinstitucionais e políticas públicas adaptadas à realidade multicultural do município.

Durante a palestra, a Delegada Gabriela Vanoni ressaltou a relevância da aproximação entre a Polícia Civil e a comunidade acadêmica: “Ao tratarmos da violência em todas as suas dimensões, desde a exclusão social até os casos mais graves de violência doméstica, ampliamos a compreensão sobre o problema e fortalecemos a rede de proteção às mulheres e reafirmamos nosso compromisso em atuar de forma integrada com instituições de ensino, órgãos públicos e sociedade civil organizada, reforçando o combate à violência de gênero e a defesa dos direitos das mulheres em Mato Grosso do Sul”.