WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil conclui investigações e indicia autor de oito furtos qualificados no centro de Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) e da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Gr...

26/09/2025 17h55
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) e da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande (1ªDP/CG), concluiu nesta sexta-feira (26) as investigações que resultaram no indiciamento de K.A.P., de 33 anos, pela prática de oito crimes de furto qualificado cometidos contra empresas localizadas na região central da capital.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

O autor foi preso em flagrante pela DERF no último dia 15 de setembro, nas imediações do bairro Portal Caiobá. No momento da prisão, ele confessou envolvimento em diversos furtos ocorridos no comércio central.

K.A.P. possui 58 registros policiais anteriores, envolvendo crimes de furto, tráfico de drogas e lesão corporal, e já foi preso diversas vezes pela Polícia Civil. Nas últimas ações criminosas, o autor utilizava escalada, destruição e rompimento de obstáculos para ter acesso aos estabelecimentos.

Os furtos atingiram empresas situadas entre as ruas 14 de Julho, Calógeras, Barão do Rio Branco e Avenida Afonso Pena, causando não apenas o prejuízo financeiro pelo furto de mercadorias, mas também danos estruturais nos prédios. Assim que tomou conhecimento dos crimes, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e conseguiu identificar, localizar e capturar o autor, que foi formalmente indiciado nos oito procedimentos em andamento na 1ªDP/CG.

Com a conclusão das investigações, o caso segue para análise do Ministério Público e do Poder Judiciário.

 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Memória e reconhecimento: Polícia Civil inaugura Galeria dos Delegados em Costa Rica
Zé Teixeira reforça compromisso e atende demandas de Ivinhema
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foragido da Justiça é capturado pela Polícia Civil em Corumbá
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
29°
Tempo limpo Máxima: 36° - Mínima: 20°
28°

Sensação

2.56 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 6 minutos Memória e reconhecimento: Polícia Civil inaugura Galeria dos Delegados em Costa Rica
Há 6 minutos Zé Teixeira reforça compromisso e atende demandas de Ivinhema
Há 6 minutos Foragido da Justiça é capturado pela Polícia Civil em Corumbá
Há 1 hora Polícia Militar apreende adolescente com mandado de prisão em Coxim
Há 1 hora Polícia Civil palestra sobre enfrentamento à violência contra mulher em Universidade de Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 6 dias Zeca pede obras urgentes de recapeamento e acostamento nas rodovias MS-295 e MS-156
4
Há 7 dias Brasil diz que irá monitorar novo ODS 18 para igualdade racial
5
Há 7 dias UTI do Hospital Regional de Ponta Porã recebe certificado internacional de excelência
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados