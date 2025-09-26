Polícia Civil conclui investigações e indicia autor de oito furtos qualificados no centro de Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) e da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande (1ªDP/CG), concluiu nesta sexta-feira (26) as investigações que resultaram no indiciamento de K.A.P., de 33 anos, pela prática de oito crimes de furto qualificado cometidos contra empresas localizadas na região central da capital. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

O autor foi preso em flagrante pela DERF no último dia 15 de setembro, nas imediações do bairro Portal Caiobá. No momento da prisão, ele confessou envolvimento em diversos furtos ocorridos no comércio central.

K.A.P. possui 58 registros policiais anteriores, envolvendo crimes de furto, tráfico de drogas e lesão corporal, e já foi preso diversas vezes pela Polícia Civil. Nas últimas ações criminosas, o autor utilizava escalada, destruição e rompimento de obstáculos para ter acesso aos estabelecimentos.

Os furtos atingiram empresas situadas entre as ruas 14 de Julho, Calógeras, Barão do Rio Branco e Avenida Afonso Pena, causando não apenas o prejuízo financeiro pelo furto de mercadorias, mas também danos estruturais nos prédios. Assim que tomou conhecimento dos crimes, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e conseguiu identificar, localizar e capturar o autor, que foi formalmente indiciado nos oito procedimentos em andamento na 1ªDP/CG.

Com a conclusão das investigações, o caso segue para análise do Ministério Público e do Poder Judiciário.