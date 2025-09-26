Comissão da Câmara debate novo contrato para gestão de estrada entre Espírito Santo e Bahia

(67) 99142-9066
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados discutirá, na próxima terça-feira (30), o novo contrato de concessão da BR-101 (trecho Espírito Santo–Bahia) firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a empresa Ecovias Capixaba. O contrato prorroga a exploração do trecho capixaba por mais 24 anos.
O debate foi solicitado pelo deputado Gilson Daniel (Pode-ES) e terá como foco:
A audiência está marcada para as 15h30, no plenário 11, e será interativa.
