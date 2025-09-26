Bienal: ALEMS apoia evento literário inédito em Mato Grosso do Sul

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) apoia o grande evento literário que acontecerá no início de outubro em Campo Grande. A partir do dia 4, acontece no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, a Bienal Pantanal, 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul. Sobre o assunto, Pedro Ortale, diretor do evento, que participou nesta manhã (26) do Jornal Parlamentar, veiculado na TV ALEMS fala sobre a realização inédita. “Agradeço a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por apoiar esse espaço que era um sonho de muitos profissionais e educadores que trabalham com Literatura, essa dimensão que envolve o fomento a leitura, o livro, o acesso ao livro, como um serviço cultural absolutamente necessário. Uma alegria estar nesse momento de realização, com todos os envolvidos, escritores e trabalhadores que estão na área de produção porque um evento desse não se faz sozinho”, ressaltou.

Pedro Ortale descreveu a duração e programação do evento. "Serão 9 dias, começa no dia 4 de outubro e vai até dia 12, com inúmeras atividades, desde grandes conferencistas nacionais e shows. Haverá um show imperdível com Almir Sater no dia da abertura, dia 4. O momento é um convite à população de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul a participar da 1ª Bienal do Livro de MS, a Bienal Pantanal. Estamos recebendo várias escolas do interior do Estado, caravanas de acadêmicos, Três Lagoas, Ponta Porã, Maracaju, Rio Brilhante, Terenos, vamos ter a participação de 3600 alunos do Ensino Fundamental e Médio, basta mandar um e-mail para a [email protected] e fazer a solicitação de acesso”, detalhou Pedro Ortale.