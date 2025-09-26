WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Bienal: ALEMS apoia evento literário inédito em Mato Grosso do Sul

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) apoia o grande evento literário que acontecerá no início de outubro em Campo Grande. A parti...

26/09/2025 16h51
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Pedro Ortale foi o convidado desta edição do Jornal Parlamentar da ALEMS
Pedro Ortale foi o convidado desta edição do Jornal Parlamentar da ALEMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) apoia o grande evento literário que acontecerá no início de outubro em Campo Grande. A partir do dia 4, acontece no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, a Bienal Pantanal, 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul. Sobre o assunto, Pedro Ortale, diretor do evento, que participou nesta manhã (26) do Jornal Parlamentar, veiculado na TV ALEMS fala sobre a realização inédita. “Agradeço a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por apoiar esse espaço que era um sonho de muitos profissionais e educadores que trabalham com Literatura, essa dimensão que envolve o fomento a leitura, o livro, o acesso ao livro, como um serviço cultural absolutamente necessário. Uma alegria estar nesse momento de realização, com todos os envolvidos, escritores e trabalhadores que estão na área de produção porque um evento desse não se faz sozinho”, ressaltou.

Pedro Ortale descreveu a duração e programação do evento. "Serão 9 dias, começa no dia 4 de outubro e vai até dia 12, com inúmeras atividades, desde grandes conferencistas nacionais e shows. Haverá um show imperdível com Almir Sater no dia da abertura, dia 4. O momento é um convite à população de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul a participar da 1ª Bienal do Livro de MS, a Bienal Pantanal. Estamos recebendo várias escolas do interior do Estado, caravanas de acadêmicos, Três Lagoas, Ponta Porã, Maracaju, Rio Brilhante, Terenos, vamos ter a participação de 3600 alunos do Ensino Fundamental e Médio, basta mandar um e-mail para a [email protected] e fazer a solicitação de acesso”, detalhou Pedro Ortale.

"Serão oferecidas às crianças inscritas das escolas diversas atividades: ontação de histórias, batalhas de rimas, filmes, acesso a curtas metragens de Mato Grosso do Sul e a novidade é cada aluno que visitar a bienal receberá um ‘CreDlivro’ no valor de R$ 50 para escolher o livro ou livros de sua preferência e assim praticar a cidadania e autonomia. Serão 24 expositores, representando 200 editoras de todo o País, é de fato trazer para Mato Grosso do Sul um evento dessa magnitude e colocar o Estado na agenda nacional de bienais do livro. Teremos a participação de 17 escritores nacionais, grandes intelectuais do Brasil. Ao longo da semana, atividades diversas durantes o dia. Confira a programação no site do evento, clicando aqui .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Memória e reconhecimento: Polícia Civil inaugura Galeria dos Delegados em Costa Rica
Zé Teixeira reforça compromisso e atende demandas de Ivinhema
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foragido da Justiça é capturado pela Polícia Civil em Corumbá
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
29°
Tempo limpo Máxima: 36° - Mínima: 20°
28°

Sensação

2.56 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 6 minutos Memória e reconhecimento: Polícia Civil inaugura Galeria dos Delegados em Costa Rica
Há 6 minutos Zé Teixeira reforça compromisso e atende demandas de Ivinhema
Há 6 minutos Foragido da Justiça é capturado pela Polícia Civil em Corumbá
Há 1 hora Polícia Militar apreende adolescente com mandado de prisão em Coxim
Há 1 hora Polícia Civil palestra sobre enfrentamento à violência contra mulher em Universidade de Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 6 dias Zeca pede obras urgentes de recapeamento e acostamento nas rodovias MS-295 e MS-156
4
Há 7 dias Brasil diz que irá monitorar novo ODS 18 para igualdade racial
5
Há 7 dias UTI do Hospital Regional de Ponta Porã recebe certificado internacional de excelência
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados