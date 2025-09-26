Polícia Civil deflagra “Operação Euterpe” contra organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), deflagrou nesta quinta-feira (26) a operação “Euterpe”, que resultou no cumprimento de 8 mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca domiciliar nos municípios de Cuiabá-MT, Várzea Grande-MT e São José do Rio Claro-MT. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa responsável por fraude eletrônica que causou prejuízo de aproximadamente R$ 250 mil a uma instituição financeira em Campo Grande-MS. A ação contou com o apoio da Delegacia Especializada de Estelionato de Várzea Grande/MT.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso se autodenomina “Tropa de Cuiabá” e apresenta indícios de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). O mesmo grupo já havia aplicado golpes que somam cerca de R$ 1 milhão contra jogadores de futebol, entre eles Gabigol, do Cruzeiro, e Kannemann, do Grêmio.

Os integrantes atuavam a partir de Mato Grosso, mas cometiam crimes em diversos estados, demonstrando caráter interestadual. Além das fraudes eletrônicas, a organização também praticava estelionato e lavagem de capitais.

Música como vitrine do crime

Durante a apuração, a Polícia Civil identificou que os criminosos patrocinavam músicas de funk paraostentar os lucros ilícitos, narrar detalhes dos crimes e atrair novos integrantes. O nome da operação faz referência a esse contexto: “Euterpe” é a deusa da música na mitologia grega.

Apreensões

Durante a operação, foram apreendidos: aparelhos telefônicos, dispositivos eletrônicos e chips, que passarão por análise pericial. Os indivíduos presos foram interrogados e permanecem custodiados na unidade policial em Várzea Grande/MT.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e desarticular totalmente a organização criminosa.