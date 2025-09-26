WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil deflagra “Operação Euterpe” contra organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), def...

26/09/2025 15h40
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), deflagrou nesta quinta-feira (26) a operação “Euterpe”, que resultou no cumprimento de 8 mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca domiciliar nos municípios de Cuiabá-MT, Várzea Grande-MT e São José do Rio Claro-MT. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa responsável por fraude eletrônica que causou prejuízo de aproximadamente R$ 250 mil a uma instituição financeira em Campo Grande-MS. A ação contou com o apoio da Delegacia Especializada de Estelionato de Várzea Grande/MT. 

De acordo com as investigações, o grupo criminoso se autodenomina “Tropa de Cuiabá” e apresenta indícios de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). O mesmo grupo já havia aplicado golpes que somam cerca de R$ 1 milhão contra jogadores de futebol, entre eles Gabigol, do Cruzeiro, e Kannemann, do Grêmio.

Os integrantes atuavam a partir de Mato Grosso, mas cometiam crimes em diversos estados, demonstrando caráter interestadual. Além das fraudes eletrônicas, a organização também praticava estelionato e lavagem de capitais.

Música como vitrine do crime

Durante a apuração, a Polícia Civil identificou que os criminosos patrocinavam músicas de funk paraostentar os lucros ilícitos, narrar detalhes dos crimes e atrair novos integrantes. O nome da operação faz referência a esse contexto: “Euterpe” é a deusa da música na mitologia grega.

Apreensões

Durante a operação, foram apreendidos: aparelhos telefônicos, dispositivos eletrônicos e chips, que passarão por análise pericial. Os indivíduos presos foram interrogados e permanecem custodiados na unidade policial em Várzea Grande/MT.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e desarticular totalmente a organização criminosa.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
  

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Memória e reconhecimento: Polícia Civil inaugura Galeria dos Delegados em Costa Rica
Zé Teixeira reforça compromisso e atende demandas de Ivinhema
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foragido da Justiça é capturado pela Polícia Civil em Corumbá
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
29°
Tempo limpo Máxima: 36° - Mínima: 20°
28°

Sensação

2.56 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 6 minutos Memória e reconhecimento: Polícia Civil inaugura Galeria dos Delegados em Costa Rica
Há 6 minutos Zé Teixeira reforça compromisso e atende demandas de Ivinhema
Há 6 minutos Foragido da Justiça é capturado pela Polícia Civil em Corumbá
Há 1 hora Polícia Militar apreende adolescente com mandado de prisão em Coxim
Há 1 hora Polícia Civil palestra sobre enfrentamento à violência contra mulher em Universidade de Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 6 dias Zeca pede obras urgentes de recapeamento e acostamento nas rodovias MS-295 e MS-156
4
Há 7 dias Brasil diz que irá monitorar novo ODS 18 para igualdade racial
5
Há 7 dias UTI do Hospital Regional de Ponta Porã recebe certificado internacional de excelência
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados