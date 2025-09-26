WhatsApp

Câmara

Comissão da Câmara debate andamento de obras de contorno viário em Arcos (MG)

Deputado diz que estrada é perigosa; ministro dos Transportes deve atualizar a situação da obra

26/09/2025 15h40
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Arcos
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados ouvirá, na próxima terça-feira (30), o ministro dos Transportes, Renan Filho, sobre o planejamento e as obras do Contorno Viário da Rodovia Federal BR-354, no município de Arcos, em Minas Gerais.

O debate será realizado às 16 horas, em plenário a ser definido.

A reunião foi solicitada pelo presidente da comissão, deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG).

O parlamentar afirma que a cidade de Arcos fica em um ponto estratégico para o escoamento de produção e tráfego rodoviário e sofre com vias urbanas
sobrecarregadas pelo intenso fluxo de veículos.

A construção do contorno visa desviar o tráfego pesado do centro urbano e melhorar a fluidez e segurança da rodovia.

Andrada afirma que o comparecimento do ministro "permitirá um diálogo transparente e produtivo, essencial para que o Parlamento e a sociedade mineira compreendam as ações do Governo Federal em relação a essa infraestrutura de tamanha relevância para o desenvolvimento econômico e social”.

