Lia Nogueira cobra centro de acolhimento para mulheres em Anastácio

Em defesa das mulheres vítimas de violência doméstica, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) apresentou uma Indicação solicitando a construção de...

26/09/2025 14h35
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Em defesa das mulheres vítimas de violência doméstica, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) apresentou uma Indicação solicitando a construção de um espaço físico adequado para fortalecer as políticas públicas de atendimento, acolhimento e proteção às vítimas em Anastácio-MS. O pedido foi encaminhado à Ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ao Governador Eduardo Riedel (PP) e à Subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailosa.

O município já conta com um espaço cedido pelo poder público para o atendimento das mulheres, mas, segundo a deputada, a estrutura atual é limitada. “É preciso garantir segurança, dignidade e privacidade para que essas mulheres sejam acolhidas e para que os profissionais possam trabalhar de forma plena”, ressaltou Lia.

A proposta prevê a construção de um centro especializado, com salas para atendimento psicológico, social e jurídico, além de uma área emergencial para acolher mulheres e seus dependentes em situação de risco. O novo espaço será um ponto de apoio fundamental para vítimas em situação de vulnerabilidade e um instrumento para fortalecer ações de prevenção e promoção da cidadania.

A solicitação partiu da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres de Anastácio, que identificou a necessidade urgente de melhorar o atendimento no município. Para Lia Nogueira, investir nesse projeto significa salvar vidas e oferecer às mulheres da região a chance de recomeçar com mais segurança e amparo

