Delegado-Geral recebe medalha José Antônio Pereira concedida pela Guarda Civil Metropolitana da Capital

Em uma cerimônia solene realizada na noite de ontem (25), o Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lucio, foi agraciado com a medalha José Antônio Pereira, a mais alta condecoração da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande.

A honraria é um reconhecimento à constante colaboração e apoio prestados à GCM. A solenidade, que também homenageou outras personalidades civis, militares e membros da GCM, contou com a presença da prefeita, Adriane Lopes, da vice-prefeita, Camila Nascimento, e do Secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga.

A medalha, instituída pelo Decreto Municipal nº 12.696 de 5 de agosto de 2015, leva o nome do desbravador José Antônio Pereira, figura histórica da região sul-mato-grossense.