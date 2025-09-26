DOF apreende caminhão com 2,6 toneladas de maconha em meio a carga de silagem

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na tarde desta quarta-feira (24), em Nova Alvorada do Sul, um caminhão Mercedes-Benz, cor branca, carroceria tipo baú, carregado com 2.600 quilos de maconha. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante.

Os militares chegaram até o carregamento após receberem informações de que o veículo havia saído de Dourados transportando entorpecentes, em meio a uma carga de silagem. Em diligências, os policiais localizaram o caminhão no pátio de um posto de combustíveis, às margens da BR-267.

O condutor disse que carregou a carga em Dourados com destino a São Paulo (SP).O prejuízo ao crime foi estimado em aproximadamente R$ 5,6 milhões. O motorista, a droga e o veículo foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

