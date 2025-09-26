WhatsApp

Câmara

Comissão da Câmara debate Projeto Santa Quitéria

Empreendimento visa extrair e beneficiar fosfato e urânio na cidade de Santa Quitéria, no interior do Ceará

26/09/2025 13h26
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Indústrias Nucleares do Brasil (INB)
Indústrias Nucleares do Brasil (INB)

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promoverá audiência pública na próxima terça-feira (30) para discutir o Projeto Santa Quitéria. A iniciativa visa extrair fosfato e urânio da jazida de Itataia, município de Santa Quitéria, no interior do Ceará.

O objetivo é produzir fertilizantes fosfatados para a agricultura, fosfato bicálcico para alimentação animal e concentrado de urânio para a produção de energia nuclear.

O projeto é desenvolvido pela Galvani Fertilizantes, em parceria com a Indústrias Nucleares do Brasil (INB).

O debate será realizado às 16 horas, no plenário 14.

A audiência foi solicitada pelo deputado Max Lemos (PDT-RJ). Ele argumenta que o empreendimento tem potencial para gerar milhares de empregos, fortalecer a soberania energética e reduzir a dependência de insumos estratégicos, como fertilizantes.

A iniciativa está em fase de licenciamento ambiental.

