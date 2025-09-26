WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Comissão aprova pagamento de BPC a menores de idade com deficiência sem comprovação de renda mínima

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado

26/09/2025 12h23
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que garante às pessoas com deficiência o direito de receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC) até os 18 anos de idade sem necessidade de comprovar renda mínima.

O benefício, no valor de um salário mínimo por mês, é pago a pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais que não têm condições de se sustentar ou serem sustentados pela família.

Pela proposta, o benefício será pago por até 12 meses após o beneficiário completar 18 anos. A partir desse momento, a pessoa será incorporada ao regime de pagamento do BPC para adultos, se cumprir os critérios previstos em lei.

O Projeto de Lei 3318/25, do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), recebeu parecer favorável do relator, deputado Duarte Jr. (PSB-MA). Segundo Mattos, a matéria busca corrigir distorções no acesso ao benefício.

"Está em consonância com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário, e com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece como prioridade absoluta os direitos das crianças e adolescentes", complementou.

Próximos passos
A proposta será analisada de forma conclusiva pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão da Câmara debate novo contrato para gestão de estrada entre Espírito Santo e Bahia
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Arcos Comissão da Câmara debate andamento de obras de contorno viário em Arcos (MG)
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
29°
Tempo limpo Máxima: 36° - Mínima: 20°
28°

Sensação

2.56 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 5 minutos Memória e reconhecimento: Polícia Civil inaugura Galeria dos Delegados em Costa Rica
Há 5 minutos Zé Teixeira reforça compromisso e atende demandas de Ivinhema
Há 5 minutos Foragido da Justiça é capturado pela Polícia Civil em Corumbá
Há 1 hora Polícia Militar apreende adolescente com mandado de prisão em Coxim
Há 1 hora Polícia Civil palestra sobre enfrentamento à violência contra mulher em Universidade de Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 6 dias Zeca pede obras urgentes de recapeamento e acostamento nas rodovias MS-295 e MS-156
4
Há 7 dias Brasil diz que irá monitorar novo ODS 18 para igualdade racial
5
Há 7 dias Polícia Civil esclarece homicídio ocorrido na Aldeia Jaguapiru em Dourados
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados