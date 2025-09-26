WhatsApp

Legislativo - MS

Agenda: Seminário, prestação de contas da saúde e solenidade movimentam a ALEMS

De 28 de setembro a 4 de outubro, a agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) conta com a realização de curso de Libras, sessõ...

26/09/2025 12h23
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
A Assembleia Legislativa é localizada na avenida Desembargador Nunes da Cunha, bloco 9, no Parque dos Poderes

De 28 de setembro a 4 de outubro, a agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) conta com a realização de curso de Libras, sessões plenárias, seminário, sessão solene, audiência de prestação de contas, posse de membros do sindicato e reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Os eventos são abertos ao público e à imprensa. A ALEMS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, Bloco 9, no Jardim Veraneio. 

Segunda-feira (29)

A partir das 14h, acontece o Curso de Libras, na Sala Multiuso. A aula começa às 14h, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. O curso é voltado ao servidor da ALEMS, todas as segundas-feiras, com a duração de 2h cada tarde, e vai até o dia 10 de novembro, sendo ministrado pelos intérpretes Cláudio Vasques, Juliana dos Santos e Larissa Sisti, que atuam na TV Assembleia.

A noite, a partir das 19h, o plenário Júlio Maia abriga o Seminário Regional no Estado do Mato Grosso do Sul para debater a PEC 14, de 2021, que altera o artigo 198 da Constituição Federal (CF) para estabelecer o Sistema de Proteção Social e Valorização dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. A proposição é do deputado Renato Câmara, coordenador da Frente Parlamentar em Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias.

Terça-feira (30)

Na terça-feira, às 14h, acontece no Plenário Deputado Júlio Maia, a Audiência Pública para Prestação de Contas da Saúde do 2º RQDA/2025 da Secretaria de Estado de Saúde de MS. A proposição é do deputado Lucas de Lima (sem partido), presidente da Comissão de Saúde.

Quarta-feira (1º)

As reuniões ordinárias da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), acontecem às quartas-feiras, a partir das 8h. O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pelo deputado Caravina (PSDB) e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente; Paulo Duarte (PSB), Pedrossian Neto (PSD) e Neno Razuk (PL).

À tarde, acontece a posse da Diretoria do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a partir das 13h, na sala Deputado Onevan de Matos.

Às 19h, no Plenário Júlio Maia, acontece a Sessão Solene de entrega da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo Professor Doutor Cláudio Martins Real, em reconhecimento aos médicos-veterinários do Estado de Mato Grosso do Sul. A proposição é do deputado Renato Câmara (MDB).

Sessões

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.  

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente  por este link.   

Fique por dentro

Acompanhe a divulgação completa pelas redes sociais oficiais no  Facebook Instagram X  e  Youtube . O evento terá a cobertura completa pelo  Portal da ALEMS , onde você também encontrará a galeria de imagens.

