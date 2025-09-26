Polícia Militar e Polícia Civil prendem autores de roubo e recuperam R$ 30 mil em Coxim

Coxim (MS) – Em uma ação conjunta de excelência, a Polícia Militar e a Polícia Civil prenderam em flagrante, na última quinta-feira (25/09), os autores de um roubo ocorrido em um rancho localizado na saída da cidade, sentido Cristo Redentor em Coxim.

Além das prisões, as forças de segurança recuperaram parte significativa do dinheiro levado durante o crime.

Logo após serem informados sobre o assalto, ocorrido na madrugada, equipes da Força Tática iniciaram diligências em parceria com a Polícia Civil. As investigações levaram a uma mulher de 29 anos, suspeita de repassar informações privilegiadas aos criminosos.

Durante o andamento da operação, um dos envolvidos, de 33 anos, tentou fugir para Campo Grande, mas foi interceptado em Rio Verde com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele confessou participação no crime, delatou comparsas e revelou que todos estavam escondidos na residência da suspeita de 29 anos, localizada na Rua Madresilva, Bairro Vila Bela.

Com base nas informações, os policiais localizaram e prenderam outro suspeito, de 31 anos, que também confessou envolvimento. Na casa dele foram apreendidos um simulacro de pistola e duas munições calibre .38. Ele ainda indicou o paradeiro de um jovem de 19 anos, que foi detido próximo à sua residência. Com este último, foram encontradas as duas facas utilizadas na ação criminosa.

Durante as buscas, o autor de 19 anos revelou o local onde havia enterrado parte do dinheiro roubado. Os militares encontraram R$ 30 mil escondidos, quantia que foi recuperada e apresentada como prova.

Ao todo, quatro envolvidos – dois autores de 19 e 31 anos, um de 33 anos e uma mulher de 29 anos – foram presos em flagrante. Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Coxim, juntamente com os objetos apreendidos.

A operação demonstra a eficiência da integração entre as forças de segurança, garantindo resposta rápida e resultados positivos à sociedade. A pronta atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil não apenas assegurou a prisão dos criminosos, como também devolveu às vítimas parte do patrimônio subtraído.

Assessoria de Comunicação social – 5º BPM