Caravina cumpre agenda em Taquarussu com entregas para saúde e educação

O deputado estadual Caravina esteve em Taquarussu nesta quinta-feira (25), onde participou de uma série de agendas acompanhadas pelo prefeito Clóvis do Banco, pela deputada estadual Mara Caseiro, secretários municipais, vereadores e lideranças locais. O dia foi marcado por entregas importantes nas áreas da saúde e da educação, além de encontros com a comunidade.

Logo pela manhã, Caravina visitou a Usina Laguna, um dos principais polos de geração de empregos para Taquarussu e Batayporã. Durante a reunião com os prefeitos Clóvis do Banco e Germino Roz, com a deputada Mara Caseiro e com os diretores da usina, o parlamentar destacou a importância do setor sucroenergético para o desenvolvimento regional e reforçou o compromisso em apoiar políticas que fortaleçam a economia local.

Na sequência, o deputado oficializou a entrega de um veículo no valor de R$ 150 mil, adquirido por meio de emenda parlamentar, para atender a área da saúde do município. O automóvel vai garantir mais qualidade no transporte de pacientes e equipes, ampliando a capacidade de atendimento. “Esse investimento representa cuidado e respeito com a população, especialmente para quem mais precisa de um serviço de saúde ágil e humanizado”, destacou.

Na área da educação, Caravina destinou uma emenda de R$ 70 mil à Escola Estadual Dr. Martinho Marques, recurso que será utilizado para a aquisição de novos equipamentos. O parlamentar fez questão de ressaltar o empenho do diretor Ailton Gordiano, que tem conduzido a escola com dedicação e visão de futuro. “Investir em educação é investir no futuro. Essa entrega reforça o nosso compromisso com o ensino público de qualidade”, afirmou.

Durante a tarde, Caravina também participou de um encontro especial com o Projeto Conviver da Melhor Idade, em um momento de integração, alegria e valorização das pessoas que tanto já contribuíram para a sociedade. O deputado destacou que iniciativas como essa merecem apoio constante por promoverem inclusão, cuidado e bem-estar.

Ao final da agenda, Caravina reafirmou seu compromisso com Taquarussu e agradeceu a recepção calorosa da população. “Foi um dia proveitoso de contato com a comunidade, de entregas e de diálogo. Reafirmo aqui meu compromisso com a administração do prefeito Clóvis e com todo o município de Taquarussu, para continuar destinando recursos e trabalhando para melhorar a vida da população”, concluiu o parlamentar.