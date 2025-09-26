Polícia Militar captura foragido da Justiça durante abordagem em Corumbá

Na manhã desta sexta-feira, 26 de setembro de 2025, a Polícia Militar, por meio da equipe de Rádio Patrulha do 6º BPM, realizou a captura de um foragido da Justiça durante patrulhamento ostensivo em Corumbá.

Durante a abordagem a um indivíduo, os policiais realizaram a checagem dos dados via sistema, momento em que foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Cível da Comarca de Corumbá. O mandado, referente ao processo 0804328-03.2023.8.12.0008, determinava a prisão do homem, que estava em situação irregular perante a Justiça. Diante da confirmação, o foragido foi imediatamente detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para os procedimentos legais.

A ação demonstra a eficiência e a dedicação da Polícia Militar no cumprimento de seu dever constitucional de preservar a ordem pública e garantir a segurança da sociedade. O patrulhamento ostensivo e preventivo reforça a presença da corporação nas ruas, aumentando a sensação de segurança e retirando de circulação indivíduos que representam risco à comunidade.

A corporação orienta que a população continue colaborando, informando sobre atitudes suspeitas por meio do telefone 190, contribuindo para a captura de pessoas procuradas pela Justiça