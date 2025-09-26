Polícia Civil elucida roubo em Coxim e, com apoio das demais forças de segurança, prende todos os envolvidos

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Coxim, com apoio da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), elucidou em poucas horas um roubo ocorrido na noite de 24 de setembro de 2025, em um rancho, no município de Coxim-MS. Conforme o boletim de ocorrência, quatro indivíduos encapuzados — dois armados com armas de fogo e dois com facas — invadiram o rancho onde estavam quatro pessoas.

O grupo anunciou o assalto, exigindo dinheiro que estaria em posse de uma das vítimas, subtraindo cerca de R$ 50 mil em espécie, além de aparelhos celulares e uma motocicleta Yamaha/Fazer. Durante as diligências, uma equipe de investigação da 1ª Delegacia de Coxim identificou inconsistências no relato de uma das pessoas que estavam no rancho e que se apresentou inicialmente como vítima. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

As apurações revelaram que ela, na verdade, teria participado do planejamento do crime, fornecendo informações privilegiadas aos executores. Através de cruzamento de dados e nos depoimentos coletados, a Polícia Civil chegou ao nome de W.P.L., apontado como sendo principal articulador do assalto.

W.P.L. foi localizado em fuga na cidade de Rio Verde e preso em operação conjunta das forças policiais. No decorrer das diligências, também foram identificados e presos D. A.G., M.L.S. e A.O.G., todos envolvidos diretamente na execução do roubo.

A suposta vítima M.A.S. também recebeu voz de prisão ainda na Delegacia de Polícia. Com os autores foram apreendidos celulares utilizados na ação criminosa, além da recuperação de parte do dinheiro roubado (mais de R$ 30 mil), que havia sido enterrado na residência de um dos envolvidos.

De acordo com os depoimentos colhidos, M.A.S. teria informado sobre a quantia em dinheiro e orientado a execução do crime, simulando ser refém para despistar a investigação. Todos os envolvidos foram presos em flagrante por roubo com causa de aumento pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

Segundo o delegado titular da 1ª Delegacia de Coxim, José Wilson Ferreira da Silva, “o trabalho integrado das forças de segurança resultou na rápida identificação e captura da quadrilha, desarticulando o grupo criminoso e devolvendo parte do valor subtraído às vítimas”.