Polícia Militar prende homem por violência doméstica em Ladário após agressão contra companheira.

Na noite de quinta-feira, 25 de setembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua José Pereira da Silva em Ladário.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima, uma jovem de 22 anos, que relatou ter sido surpreendida por seu companheiro ao retornar da casa da sogra para a própria residência. Segundo a vítima, o autor estava com uma pedra na mão, proferiu diversos xingamentos e a puxou para fora de casa, passando a desferir chutes em várias partes do corpo.

Durante a agressão, o homem ainda tentou arremessar uma pedra contra a vítima, mas fugiu ao perceber que vizinhos saíram de suas residências ao ouvir os gritos. A equipe policial realizou buscas nas proximidades e conseguiu localizar e prender o suspeito em uma esquina próxima.

No momento da abordagem, o indivíduo resistiu à prisão, entrando em luta corporal com os policiais. Foi necessário o uso progressivo da força e a aplicação de algemas para conter o agressor e garantir a segurança de todos os envolvidos.

A vítima apresentava corte nos lábios e escoriações no cotovelo direito. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as providências legais.

A Polícia Militar reforça que a violência doméstica não é um problema privado, mas uma questão de segurança pública. Denunciar salva vidas. Em caso de emergência, ligue 190.