Polícia Civil apreende arma, munições, drogas, cigarros eletrônicos e cigarros de origem estrangeira em Itaporã

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Itaporã, deflagrou nesta quinta-feira (25) uma operação para o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de dois investigados. Foram apreendidos: arma de fogo, munições, drogas, cigarros eletrônicos e cigarros de origem estrangeira. Um dos alvos foi preso em flagrante.

De acordo com as informações levantadas, durante às investigações, a autoridade policial representou pela expedição do mandado de busca e apreensão, que foi deferido pelo Magistrado competente, após parecer favorável do Ministério Público. A ordem judicial foi cumprida com apoio da Polícia Militar.

Na primeira casa foi apreendida uma arma de fogo, calibre 7.65 e 11 munições, uma espingarda de pressão, uma embalagem com substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 7,2 gramas, uma balança de precisão e uma grande quantia em dinheiro, em cédulas fracionadas. O possuidor dos objetos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo.

No segundo alvo, foram encontrados 39 cigarros eletrônicos e 46 pacotes de cigarros de origem estrangeira, porém o possuidor dos objetos não foi localizado no momento das buscas, tendo comparecido posteriormente na delegacia, na presença de seu advogado, para prestar os esclarecimentos devidos.