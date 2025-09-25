WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Cidades de MS vão receber teste para nova tecnologia de alerta de emergência da Defesa Civil

Com tecnologia de transmissão de alertas de emergência inovadora, via telefonia celular, a Defesa Civil vai enviar uma mensagem de demonstração par...

25/09/2025 21h01
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Com tecnologia de transmissão de alertas de emergência inovadora, via telefonia celular, a Defesa Civil vai enviar uma mensagem de demonstração para a população de Mato Grosso do Sul, neste sábado (27).

O teste será disparado por meio de plataforma integrada com as redes móveis, para aparelhos Android e iOS que exibirão uma mensagem que deixará explicita a simulação, afim de evitar confusão.

A mensagem que aparecerá no celular é: "ALERTA EXTREMO - Defesa Civil: ALERTA DE DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência no estado. Mais informações, consulte o site do Defesa Civil Alerta”.

Por meio do “Defesa Civil Alerta”, serão enviadas mensagens de texto, estilo pop-up na tela do celular, sobrepostas ao conteúdo sendo acessado naquele momento – mesmo com algum aplicativo aberto, as mensagens aparecem em primeiro plano na tela do celular, durante a realização de chamadas ou no modo silencioso –, a todos os aparelhos compatíveis conectados às redes móveis 4G e 5G, localizados nas regiões com risco de desastres naturais ou outras situações emergenciais. Somente após o usuário clicar em “OK”, a notificação só será retirada da tela do celular.

A ação é realizada de forma conjunta entre a Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil de Mato Grosso do Sul. A partir da próxima quarta-feira (1º de outubro) a ferramenta ficará oficialmente à disposição do Estado, para complementar outros alertas de emergência disponíveis (SMS, TV por assinatura, Whatsapp, Telegram e Google Public Alerts). O trabalho de prevenção e mitigação dos impactos causados por desastres, orienta pessoas que estão em localidades de risco.

Para receber o “Defesa Civil Alerta” não será necessário cadastro prévio. O conteúdo das mensagens e o momento de envio será definido pelos órgãos de Defesa Civil. 

Nesta nova tecnologia, há dois tipos de alertas, que são o extremo e o severo. O primeiro é o nível máximo de alerta, caracterizado por severidade muito alta, nível de confiança observada ou provável e urgência imediata. Já o segundo se diferencia por ter urgência esperada, representando um tempo maior para que a população adote as orientações de autoproteção. No caso do alerta extremo a mensagem acionará um sinal sonoro no celular, semelhante a uma sirene, ainda que o aparelho esteja no modo silencioso, o que vai permitir maior eficiência do alerta nas situações de risco. No caso do alerta severo, o sinal sonoro será um “beep” similar ao do SMS e não irá soar no modo silencioso. 

Durante a fase de implantação também serão encaminhados alertas de demonstração, que têm por objetivo informar à população sobre o início da disponibilidade do “Defesa Civil Alerta” nos municípios que receberão a nova tecnologia e ambientar à nova ferramenta.

Natalia Yahn, Comuniação Governo de MS
Foto: Saul Schramm/Secom (arquivo)

