Cidades de MS vão receber teste para nova tecnologia de alerta de emergência da Defesa Civil

Com tecnologia de transmissão de alertas de emergência inovadora, via telefonia celular, a Defesa Civil vai enviar uma mensagem de demonstração para a população de Mato Grosso do Sul, neste sábado (27).

O teste será disparado por meio de plataforma integrada com as redes móveis, para aparelhos Android e iOS que exibirão uma mensagem que deixará explicita a simulação, afim de evitar confusão.

A mensagem que aparecerá no celular é: "ALERTA EXTREMO - Defesa Civil: ALERTA DE DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência no estado. Mais informações, consulte o site do Defesa Civil Alerta”.

Por meio do “Defesa Civil Alerta”, serão enviadas mensagens de texto, estilo pop-up na tela do celular, sobrepostas ao conteúdo sendo acessado naquele momento – mesmo com algum aplicativo aberto, as mensagens aparecem em primeiro plano na tela do celular, durante a realização de chamadas ou no modo silencioso –, a todos os aparelhos compatíveis conectados às redes móveis 4G e 5G, localizados nas regiões com risco de desastres naturais ou outras situações emergenciais. Somente após o usuário clicar em “OK”, a notificação só será retirada da tela do celular.

A ação é realizada de forma conjunta entre a Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil de Mato Grosso do Sul. A partir da próxima quarta-feira (1º de outubro) a ferramenta ficará oficialmente à disposição do Estado, para complementar outros alertas de emergência disponíveis (SMS, TV por assinatura, Whatsapp, Telegram e Google Public Alerts). O trabalho de prevenção e mitigação dos impactos causados por desastres, orienta pessoas que estão em localidades de risco.

Para receber o “Defesa Civil Alerta” não será necessário cadastro prévio. O conteúdo das mensagens e o momento de envio será definido pelos órgãos de Defesa Civil.

Nesta nova tecnologia, há dois tipos de alertas, que são o extremo e o severo. O primeiro é o nível máximo de alerta, caracterizado por severidade muito alta, nível de confiança observada ou provável e urgência imediata. Já o segundo se diferencia por ter urgência esperada, representando um tempo maior para que a população adote as orientações de autoproteção. No caso do alerta extremo a mensagem acionará um sinal sonoro no celular, semelhante a uma sirene, ainda que o aparelho esteja no modo silencioso, o que vai permitir maior eficiência do alerta nas situações de risco. No caso do alerta severo, o sinal sonoro será um “beep” similar ao do SMS e não irá soar no modo silencioso.

Durante a fase de implantação também serão encaminhados alertas de demonstração, que têm por objetivo informar à população sobre o início da disponibilidade do “Defesa Civil Alerta” nos municípios que receberão a nova tecnologia e ambientar à nova ferramenta.

Natalia Yahn, Comuniação Governo de MS

Foto: Saul Schramm/Secom (arquivo)