PMMS divulga edital de processo seletivo para preenchimento de vagas no Colégio Militar de Campo Grande em 2026

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso Do Sul (PMMS), torna público o Edital regulando o Processo Seletivo Interno para o ingresso de dependentes dos integrantes da PMMS no Colégio Militar de Campo Grande (CMCG), como discente no ano letivo de 2026.

Os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 26 de outubro de 2025, através do link ( acesse aqui) , devendo encaminhar ao final do formulário os documentos exigidos (item 5 do edital), para a inscrição.

Para mais informações acesse o edital aqui.

Download do requerimento de inscrição. Clique aqui.

