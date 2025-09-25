Sessão plenária na ALEMS é levantada após queda de energia

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Presidente Gerson Claro na abertura da sessão de hoje

A sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) foi suspensa durante a manhã desta quinta-feira (25) devido à falta de luz elétrica em todos os setores. O presidente Gerson Claro (PP) anunciou o levantamento da sessão após a constatação que não seria possível a continuidade dos trabalhos. "Assim não conseguiremos continuar, vamos precisar levantar os trabalhos e voltaremos na próxima terça-feira", disse.

As atas da sessão anterior e do expediente externo já tinham sido lidas e os deputados estavam apresentando suas demandas no pequeno expediente. É possível acompanhar os requerimentos, ofícios e projetos pelo Sistema Legislativo clicando aqui .