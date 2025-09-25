WhatsApp

Legislativo - MS

Sessão na ALEMS é levantada após queda de energia

A sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) foi suspensa durante a manhã desta quinta-feira (25) devido a falta de lu...

25/09/2025 18h50
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Sessão foi levantada nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa de MS
Sessão foi levantada nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa de MS

A sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) foi suspensa durante a manhã desta quinta-feira (25) devido a falta de luz elétrica em todos os setores. O presidente Gerson Claro (PP) anunciou o levantamento da sessão após a constatação que não seria possível a continuidade dos trabalhos. "Assim não conseguiremos continuar, vamos precisar levantar os trabalhos e voltaremos na próxima terça-feira", disse.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Presidente Gerson Claro abriu a sessão. 

As leituras da ata da sessão anterior e do expediente externo já havia sido lidos e os deputados estavam apresentando suas demandas no pequeno expediente. É possível acompanhar os requerimentos, ofícios e projetos pelo Sistema Legislativo clicando aqui  

A meia hora de transmissão da TV Assembleia antes do incidente pode ser assistido pelos canais oficiais no Youtube e Facebook

