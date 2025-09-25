Polícia Civil identifica e prende autora de latrocínio contra idoso de 92 anos em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), identificou e prendeu, nesta quarta-feira (24), uma mulher de 36 anos investigada pelo crime de latrocínio consumado contra o idoso Dediel Merenco da Silva, de 92 anos, ocorrido em 27 de julho deste ano, em Campo Grande.

Na data dos fatos, por volta das 11h40, o idoso estava sozinho em sua residência, na Vila Piratininga, quando se deparou com a autora, que estava subtraindo objetos da casa da vítima. Para garantir a fuga, a criminosa agrediu o morador, causando lesões graves. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas acabou falecendo no 14 de agosto. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL) e encaminhado à DERF, que iniciou investigação para identificar e localizar a autora do crime.

Durante o trabalho investigativo, os policiais civis levantaram imagens de câmeras de segurança, ouviram testemunhas e conseguiram identificar a autora, como sendo N.S.S, de 36 anos de idade. De acordo com a vizinhança, a mulher era moradora e já teria ido até à casa da vítima para pedir água e comida.

Com base nas provas colhidas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi acatada pelo Ministério Público e deferida pelo Poder Judiciário. Com a ordem de prisão em mãos, os investigadores da DERF saíram em buscas e conseguiram localizar e prender a autora no bairro Jardim América, nas imediações do Parque de Exposições Laucídio Coelho. Ao ser interrogada pelos policiais, ela confessou o crime.

O fato foi registrado como latrocínio, que tem pena prevista de até 30 anos de reclusão.

