WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícia Civil identifica e prende autora de latrocínio contra idoso de 92 anos em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), identificou e prendeu, nest...

25/09/2025 17h41
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), identificou e prendeu, nesta quarta-feira (24), uma mulher de 36 anos investigada pelo crime de latrocínio consumado contra o idoso Dediel Merenco da Silva, de 92 anos, ocorrido em 27 de julho deste ano, em Campo Grande.

Na data dos fatos, por volta das 11h40, o idoso estava sozinho em sua residência, na Vila Piratininga, quando se deparou com a autora, que estava subtraindo objetos da casa da vítima. Para garantir a fuga, a criminosa agrediu o morador, causando lesões graves.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas acabou falecendo no 14 de agosto. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL) e encaminhado à DERF, que iniciou investigação para identificar e localizar a autora do crime.

Durante o trabalho investigativo, os policiais civis levantaram imagens de câmeras de segurança, ouviram testemunhas e conseguiram identificar a autora, como sendo N.S.S, de 36 anos de idade. De acordo com a vizinhança, a mulher era moradora e já teria ido até à casa da vítima para pedir água e comida. 

Com base nas provas colhidas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi acatada pelo Ministério Público e deferida pelo Poder Judiciário. Com a ordem de prisão em mãos, os investigadores da DERF saíram em buscas e conseguiram localizar e prender a autora no bairro Jardim América, nas imediações do Parque de Exposições Laucídio Coelho. Ao ser interrogada pelos policiais, ela confessou o crime.

O fato foi registrado como latrocínio, que tem pena prevista de até 30 anos de reclusão.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Cidades de MS vão receber teste para nova tecnologia de alerta de emergência da Defesa Civil
Foto: Divulgação/PM - MS PMMS divulga edital de processo seletivo para preenchimento de vagas no Colégio Militar de Campo Grande em 2026
Sessão foi levantada nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa de MS Sessão plenária na ALEMS é levantada após queda de energia
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
25°
Tempo limpo Máxima: 35° - Mínima: 20°
25°

Sensação

4.28 km/h

Vento

41%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Gestão do seguro-defeso passará para Ministério do Trabalho em outubro
Há 3 horas Viana esclarece soltura de depoente e sinaliza mudanças em regras sobre prisão
Há 3 horas "Careca do INSS" promete entregar à PF documentos que provam inocência
Há 4 horas Marinho defende mobilização popular como pressão contra escala 6 por 1
Há 4 horas ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 6 dias Em ação conjunta, Polícia Civil e PRF recuperam veículo furtado em Dourados e realizam duas prisões por receptação
3
Há 7 dias Polícia Civil fecha boca de fumo e prende casal em flagrante em Iguatemi
4
Há 7 dias Polícia Civil apreende arma de fogo em Aquidauana
5
Há 7 dias Iagro: defesa agropecuária alavanca exportações de MS e fortalece cadeia local de proteína animal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados