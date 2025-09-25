Deputado Lucas de Lima solicita construção de ponte de concreto sobre o Rio Coxim

Na sessão plenária de quarta-feira (24), na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Lucas de Lima (sem partido) apresentou indicação à Mesa Diretora solicitando ao governador Eduardo Riedel a destinação de recursos para a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Coxim, na MS-142, que liga os municípios de São Gabriel do Oeste e Camapuã.

A proposta também foi encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao diretor-presidente da AGESUL, Mauro Azambuja Rondon Flores.

Segundo o parlamentar, a atual ponte não suporta a carga do intenso tráfego de caminhões que circulam pela região, essencial para o escoamento da produção agropecuária. Em muitos casos, produtores e transportadores são obrigados a fracionar cargas ou realizar transbordo, aumentando os custos e gerando prejuízos.

Outro agravante são as inundações após chuvas intensas, que já causaram interdições da estrada, paralisando o trânsito e afetando a mobilidade da população. “Essa obra é fundamental para garantir segurança, fluidez no transporte e fortalecer a economia local”, destacou Lucas de Lima.