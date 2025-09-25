WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Recorde de inscritos marca a 3ª Corrida dos Poderes, que terá edição especial em outubro

A 3ª edição da Corrida dos Poderes, que será realizada no dia 25 de outubro em Campo Grande, já entrou para a história antes mesmo da largada. A pr...

25/09/2025 15h31
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A 3ª edição da Corrida dos Poderes, que será realizada no dia 25 de outubro em Campo Grande, já entrou para a história antes mesmo da largada. A prova, que celebra o Dia do Servidor Público e integra o calendário esportivo de Mato Grosso do Sul, registrou recorde de inscrições, confirmando a força do evento que une esporte, cidadania e solidariedade.

Marcada para às 17h10, com largada em frente à Assembleia Legislativa a Corrida dos Poderes contará com percursos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km (corrida), além da prova infantil. A edição de 2025 traz novidades que reforçam a inclusão, como a estreia da categoria 60+, fruto de parceria com a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul). Após o sucesso do "kids" na edição passada, a corrida ampliou ainda mais o público participante, incentivando diferentes gerações a praticarem atividade física. 

O primeiro lote, exclusivo para servidores estaduais, movimentou a plataforma online e registrou 8 mil acessos simultâneos. Em apenas 23 minutos, 2 mil vagas foram preenchidas. O segundo lote, destinado ao público em geral, também esgotou rapidamente, com 500 inscrições em 3 minutos. A procura intensa se repetiu nas novas modalidades. A categoria "kids" alcançou 200 inscritos em apenas 4 minutos, enquanto a modalidade voltada aos servidores públicos teve 1,5 mil vagas concluídas em 1 hora e 7 minutos. Com esse desempenho, a competição se consolida como uma das mais aguardadas do Estado. Ao todo, a corrida contará com a participação de 4,2 mil pessoas.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñes, a Corrida dos Poderes representa um momento especial para o esporte e para as corridas de rua em Mato Grosso do Sul. “Estamos muito animados para mais uma edição da Corrida dos Poderes. Este evento já se tornou uma tradição no calendário do servidor público. É um momento de encontro, especialmente por marcar o Dia do Servidor. É uma oportunidade para todos nós reforçarmos a importância do esporte, da saúde e também da integração”.

Os inscritos poderão retirar seus kits mediante a doação de brinquedos nos dias 21 e 22 de outubrono Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.Os brinquedos serão destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social por meio da campanha Caixa Encantada, do Governo do Estado.A premiação principal será entregue no dia da corrida e os troféus serão distribuídos em cerimônia no dia 29 de outubro.

A Corrida dos Poderes é uma realização da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), com organização da Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte), Governo do Estado e apoio da Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e Tribunal de Contas de MS (TCE-MS).

Serviço

3ª Corrida dos Poderes

Sábado, 25 de outubro de 2025, a partir das 15h.
Horário da largada: 17h10.

Local

Assembleia Legislativa de MS (estacionamento).
Av. Des. José Nunes da Cunha s/n.
Parque dos Poderes - Campo Grande | MS.

Programação

15h00 - Abertura da Arena

16h00 - Corrida Kids

17h10 - Largada Pernas Solidária

17h15 - Largada Corrida 5 km e 10 km

17h20 - Largada Caminhada

18h50 - Premiação

19h15 - Show Chicão Castro e Banda

Para mais informações acesse o site oficial da Corrida dos Poderes: https://corridadospoderes.ms.gov.br/

Comunicação Setesc
Fotos: Saul Schramm (arquivo)

