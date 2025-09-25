WhatsApp

BBQ - Churrasco
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar participa do Encerramento da Semana Nacional de Trânsito em Ladário que reúne forças de segurança.

Na manhã desta quinta-feira (25), a cidade de Ladário foi palco de uma grande mobilização em prol da segurança viária, encerrando oficialmente as a...

25/09/2025 15h31
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na manhã desta quinta-feira (25), a cidade de Ladário foi palco de uma grande mobilização em prol da segurança viária, encerrando oficialmente as atividades daSemana Nacional de Trânsito 2025. A ação, realizada na Avenida 14 de Março, contou com a participação conjunta daAGEMTRAT, Polícia Rodoviária Federal (PRF),Polícia Militar de Mato Grosso do Sul(PMMS),Guarda Municipal entre outras.

Com o lema“Desacelere: seu bem maior é a vida”, o evento teve como objetivo conscientizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância do respeito às normas de trânsito, buscando a redução de acidentes e a preservação de vidas.

Durante as atividades, a população recebeu orientações sobre o uso correto do cinto de segurança, o perigo da combinação entre álcool e direção, além de informações sobre as principais irregularidades registradas no trânsito da região. Oetilômetrofoi apresentado ao público, destacando seu papel fundamental na fiscalização e na prevenção de sinistros provocados pela embriaguez ao volante.

APolícia Militar, por meio do 6º BPM, marcou presença com policiais interagindo diretamente com a comunidade, reforçando orientações sobre a legislação de trânsito, apresentando equipamentos utilizados nas fiscalizações e destacando a importância da condução responsável.

O evento contou ainda com distribuição de materiais educativos e diálogo aberto entre as forças de segurança e os cidadãos, fortalecendo a parceria entre instituições e sociedade.

A Semana Nacional de Trânsito, realizada anualmente, reforça a necessidade de atitudes conscientes e responsáveis, lembrando que cada escolha no trânsito pode salvar ou colocar vidas em risco.

APMMSreforça que denúncias de irregularidades e situações de risco devem ser comunicadas imediatamente pelo telefone190, garantindo resposta rápida e eficaz.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
