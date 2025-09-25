WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Jamilson Name recebe vereadores e prefeitos para ouvir demandas dos municípios de MS

Sempre atento às necessidades dos municípios de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Jamilson Name (PSDB) recebeu, nesta quarta-feira (24), em s...

25/09/2025 14h27
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Encontros abordaram demandas em áreas como Saúde, Educação, Segurança e Infraestrutura em diferentes regiões do Estado
Encontros abordaram demandas em áreas como Saúde, Educação, Segurança e Infraestrutura em diferentes regiões do Estado

Sempre atento às necessidades dos municípios de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Jamilson Name (PSDB) recebeu, nesta quarta-feira (24), em seu gabinete, vereadores e prefeitos para uma série de reuniões que discutiram demandas e prioridades de cada região.

Na primeira agenda, o parlamentar recebeu a vereadora Fabrícia Floriano, de Rio Negro. Ela apresentou solicitações relacionadas a melhorias nos serviços públicos do município e reforçou a importância do apoio do deputado para que a população tenha mais qualidade de vida.

Em seguida, Jamilson se reuniu com o vereador Ribas Patrick, de Maracaju. Durante a conversa, foram analisadas demandas locais, e o deputado se comprometeu a buscar soluções por meio de emendas parlamentares e do diálogo com o governador Eduardo Riedel, reforçando a união de esforços para atender a população maracajuense.

“Ouvi atentamente os vereadores de Rio Negro e Maracaju. Suas demandas são legítimas, eles estão lutando pela população e cumprindo seus deveres. Temos que unir forças pelo crescimento do nosso Estado”, afirmou Jamilson Name.

O parlamentar também destacou seu compromisso em apoiar os municípios:

“Busco, de todas as formas, ajudar e apoiar no que for necessário, seja destinando emendas ou encaminhando as situações ao Poder Executivo, sempre em busca de soluções que atendam às pessoas.”

Corumbá e Ladário

Ainda em uma quarta-feira de intensa movimentação, Jamilson Name recebeu o vereador de Corumbá, Samyr Qualhada, além do prefeito de Ladário, Munir Sadeq Ramunieh, o vice-prefeito Dr. Juliano Silva de Oliveira e o secretário municipal de Saúde, Alex Della.

As lideranças apresentaram demandas nas áreas de Saúde, Educação, Segurança, Infraestrutura e demais setores essenciais para o desenvolvimento da região.

“É fundamental ouvir vereadores e prefeitos, pois só assim conhecemos de perto as necessidades de cada localidade. Meu gabinete está sempre aberto a todos, independentemente de partido político, porque meu mandato é de todos e para todos”, reforçou o parlamentar.

Por fim, Jamilson reafirmou seu compromisso com a população sul-mato-grossense:

“Tenho a obrigação de honrar cada voto que recebi. Trabalho diariamente para levar mais qualidade de vida e dignidade às pessoas.”

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Cidades de MS vão receber teste para nova tecnologia de alerta de emergência da Defesa Civil
Foto: Divulgação/PM - MS PMMS divulga edital de processo seletivo para preenchimento de vagas no Colégio Militar de Campo Grande em 2026
Sessão foi levantada nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa de MS Sessão plenária na ALEMS é levantada após queda de energia
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
25°
Tempo limpo Máxima: 35° - Mínima: 20°
25°

Sensação

4.28 km/h

Vento

41%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Gestão do seguro-defeso passará para Ministério do Trabalho em outubro
Há 3 horas Viana esclarece soltura de depoente e sinaliza mudanças em regras sobre prisão
Há 3 horas "Careca do INSS" promete entregar à PF documentos que provam inocência
Há 4 horas Marinho defende mobilização popular como pressão contra escala 6 por 1
Há 4 horas ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 6 dias Em ação conjunta, Polícia Civil e PRF recuperam veículo furtado em Dourados e realizam duas prisões por receptação
3
Há 7 dias Polícia Civil fecha boca de fumo e prende casal em flagrante em Iguatemi
4
Há 7 dias Polícia Civil apreende arma de fogo em Aquidauana
5
Há 7 dias Iagro: defesa agropecuária alavanca exportações de MS e fortalece cadeia local de proteína animal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados