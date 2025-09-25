Jamilson Name recebe vereadores e prefeitos para ouvir demandas dos municípios de MS

Sempre atento às necessidades dos municípios de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Jamilson Name (PSDB) recebeu, nesta quarta-feira (24), em seu gabinete, vereadores e prefeitos para uma série de reuniões que discutiram demandas e prioridades de cada região.

Na primeira agenda, o parlamentar recebeu a vereadora Fabrícia Floriano, de Rio Negro. Ela apresentou solicitações relacionadas a melhorias nos serviços públicos do município e reforçou a importância do apoio do deputado para que a população tenha mais qualidade de vida.

Em seguida, Jamilson se reuniu com o vereador Ribas Patrick, de Maracaju. Durante a conversa, foram analisadas demandas locais, e o deputado se comprometeu a buscar soluções por meio de emendas parlamentares e do diálogo com o governador Eduardo Riedel, reforçando a união de esforços para atender a população maracajuense.

“Ouvi atentamente os vereadores de Rio Negro e Maracaju. Suas demandas são legítimas, eles estão lutando pela população e cumprindo seus deveres. Temos que unir forças pelo crescimento do nosso Estado”, afirmou Jamilson Name.

O parlamentar também destacou seu compromisso em apoiar os municípios:

“Busco, de todas as formas, ajudar e apoiar no que for necessário, seja destinando emendas ou encaminhando as situações ao Poder Executivo, sempre em busca de soluções que atendam às pessoas.”

Corumbá e Ladário

Ainda em uma quarta-feira de intensa movimentação, Jamilson Name recebeu o vereador de Corumbá, Samyr Qualhada, além do prefeito de Ladário, Munir Sadeq Ramunieh, o vice-prefeito Dr. Juliano Silva de Oliveira e o secretário municipal de Saúde, Alex Della.

As lideranças apresentaram demandas nas áreas de Saúde, Educação, Segurança, Infraestrutura e demais setores essenciais para o desenvolvimento da região.

“É fundamental ouvir vereadores e prefeitos, pois só assim conhecemos de perto as necessidades de cada localidade. Meu gabinete está sempre aberto a todos, independentemente de partido político, porque meu mandato é de todos e para todos”, reforçou o parlamentar.

Por fim, Jamilson reafirmou seu compromisso com a população sul-mato-grossense:

“Tenho a obrigação de honrar cada voto que recebi. Trabalho diariamente para levar mais qualidade de vida e dignidade às pessoas.”