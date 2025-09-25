WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar em Três Lagoas recupera telefone furtado e prende receptador

Três Lagoas – MS, no dia 23 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram um telefone furtado e realizaram a pr...

25/09/2025 13h21
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Três Lagoas – MS, no dia 23 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram um telefone furtado e realizaram a prisão do receptador.

Nesta terça-feira, por volta das 22h30, uma guarnição do GETAM do 2º BPM durante policiamento ostensivo no Bairro Jardim Eldorado, quando na rua do Comerciante realizaram a abordagem policial de um masculino de 32 anos, onde durante busca pessoal foi encontrado consigo um telefone celular, da marca SAMSUNG, que durante checagens nos sitemas policiais constou coo sendo produto de furto, ocorrido em 27/05/2025.

Diante dos fatos o abordado e o aparelho foram apresentados na Delegacia de Polícia, para providencias.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais:  Youtube e Instagram

Denuncie!  O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737 ou 3919-3738. 

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!

